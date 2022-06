"Victor Prouvé, le maître de l'Art Nouveau à Issy" : un artiste aux multiples talents à découvrir

L'exposition "Victor Prouvé, le maître de l'Art Nouveau à Issy" est à retrouver au Musée français de la carte à jouer.

"Victor Prouvé, le maitre de l'Art Nouveau à Issy"

Du mercredi 11 mai au dimanche 14 août 2022 ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 11 à 17 h les samedi et dimanche, de 14 à 18 h.

Notre recommandation : BON

THÈME

Victor Prouvé est l'une des figures majeures de l'Art nouveau et l'un des principaux représentants de l'Ecole de Nancy. Il en occupa d'ailleurs la présidence, durant vingt ans, à la suite d'Emile Gallé avec lequel il travailla en étroite collaboration et amitié.

Ardent défenseur de l'unité des arts (au contraire de la distinction établie entre beaux-arts et arts décoratifs) il s'initie à la fois à la peinture, la gravure, la sculpture, le dessin, la reliure, la broderie, et bien sûr les arts décoratifs : meubles, verreries, textile, panneaux, bijoux,etc. Il avait en effet la faculté de créer dans différentes matières et techniques.

L'exposition commence par faire admirer quelques unes de ses oeuvres dans chacune de ces disciplines, offrant, par exemple, la reliure d'une Histoire de l'art décoratif dont le maroquin est pyrogravé ; le bronze Fille-fleur ; le biscuit Maternité ou baiser après le bain, ou encore le coffret La parure en bois, bronze, cuivre ; le vase Pitié d'Emile Gallé d'après un décor de Prouvé.Gallé fit en effet très souvent appel à Prouvé pour les décors de ses œuvres.

Si cette exposition se tient à Issy les Moulineaux, c'est que Prouvé avec reçu commande de la mairie (en 1896) pour assurer la décoration de l'escalier d'honneur sur le thème de la Vie, exaltant la famille, la maternité, le bonheur, les plaisirs familiaux et le travail, une immense huile sur toile marouflée, sur trois pans de murs, composant une frise de 12 m de long par 3 m de haut.

Il entreprendra aussi la décoration de la salle des fêtes de la Mairie du XIe arr. de Paris, etcelle de la salle à manger de l'Hôtel de Ville de Paris. L'exposition présente des esquisses et des œuvres de ces trois lieux.Puis, lorsqu'il retournera à Nancy, il réalisera la décoration du grand salon de l'Hôtel de ville avec douze médaillons sur chacun des mois de l'année, médaillons qui sont toujours en place.

Dans toutes ces peintures décoratives monumentales, il insiste sur la nature et ses bienfaits pour régénérer l'être humain. C'est en cela qu'il se situe dans le courant Art nouveau. On y retrouve les éléments constitutifs de cet art, entrelacs de végétation, arbres, fleurs ou encore farandoles de jeunes femmes aux robes ondoyantes.

L'exposition bénéficie du prêt d'œuvres par d'autres musées, Orsay, Petit Palais,Arts décoratifs, et bien sûr musée de l'Ecole de Nancy.

A noter également que la grande toile de la Mairie d'Issy les Moulineaux classée au titre des Monuments historiques, a été récemment restaurée (en 2019). Douze conservatrices-restauratrices ont oeuvré pour retrouver la délicatesse des teintes, les nuances des couleurs, en lui redonnant ainsi toute sa beauté.

ENCORE UN MOT...

J'ai particulièrement apprécié les grands dessins au fusain et rehauts de craie, ainsi que ses pastels (notamment celui de l'affiche La ronde). Le thème de la famille heureuse, du couple et de l'enfant, est particulièrement émouvant. Incontestablement Victor Prouvé est un maître dessinateur.

L'une des plus jolies toiles, au titre évocateur : Intimité, exposée dans une petite salle tout aussi intime, nous introduit dans la famille de l'artiste où l'on admire un ravissant buste d'enfant en bronze.

UNE PHRASE

Né à Nancy en 1858, fils d'une lingère et d'un dessinateur en broderie, Victor apprend très jeune le dessin à l'école municipale puis poursuit sa formation à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris sous la direction d'Alexandre Cabanel. Il collabora au long de sa carrière avec des créateurs dont Louis Majorelle, Eugène Vallin, Fernand Courteix et d'autres. Avec Marie Duhamel, sonépouse, ils auront sept enfants. Il meurt à 84 ans en 1943.