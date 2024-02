Vaut-il mieux tirer la chasse d’eau avec le couvercle des toilettes baissé ou levé ? Ces chercheurs ont des réponses

Tirer la chasse d'eau peut propager un panache de bactéries et de virus.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Les scientifiques affirment que le fait de tirer la chasse d'eau peut propager un panache de bactéries et de virus. Une nouvelle étude montre que même en fermant la cuvette des toilettes, l’environnement immédiat est tout de même contaminé. Comment l’expliquer ? Que nous dit la recherche scientifique ?

Christophe De Jaeger : Il s’agit d’un sujet qui peut faire sourire, mais qui préoccupe beaucoup de gens, y compris certains scientifiques de l’Université d’Arizona aux Etats-Unis, qui ont publié une étude pour répondre à cette fameuse question. Les résultats de ce travail montrent que fait de tirer la chasse d’eau est le début d’une réaction en chaîne qui va projeter virus et bactéries dans toute l’atmosphère des toilettes y compris… sur la personne qui s’y trouve. Le fait de fermer le rabat ne change pas significativement le problème, mais va simplement réorienter les flux bactériens et viraux vers les côtés et le bas des toilettes. Des universitaires de l’Université américaine du Colorado ont même mesuré que les bactéries peuvent être projetées à environ 1.50 mètre de hauteur en 8 secondes.

Quels sont les types de microorganismes qui peuvent être projetés ? À quoi est liée leur présence ? Est-ce une question d’hygiène ?

On retrouve de tout dans les flux créés par l’évacuation du contenu des toilettes : des bactéries, comme E. Coli, des novovirus ou même la COVID-19. Ils sont le reflet fidèle de ce que vous trouverez dans vos selles et cela n’a rien à voir avec votre hygiène générale.

En revanche se pose le problème d’une éventuelle contamination d’un autre membre de la famille dont l’immunité serait plus faible. Prenons un exemple : vous avez été contaminé par la COVID 19, mais ayant un bon système immunitaire, vous ne faites pas la maladie, mais vous allez excréter dans vos selles le virus. C’est d’ailleurs une technique de santé publique classique. On mesurer la charge de COVID 19 dans les eaux usées pour connaître le niveau de contamination virale d’une population hors symptomatologie clinique. Dans votre cas personnel, en tirant la chasse d’eau, que vous ayez ou non rabattu le rabat, vous allez contaminer la pièce dans laquelle se trouvent vos WC. La personne suivante en touchant les murs, le papier hygiénique… et en portant ses mains à la bouche, peut parfaitement être infectée et sera, en fonction de son niveau de protection immunitaire, symptomatique. Le problème devient plus important en termes de toilettes publiques.

Quels conseils pratiques pourriez-vous donner au moment d'aller aux toilettes et de tirer la chasse pour réduire le risque de propagation ?

D’après les scientifiques qui se sont penchés sur la question, il conviendrait au mieux d’utiliser une brosse pour nettoyer les parois des WC et y ajouter un désinfectant pour réduire la charge bactérienne et virale projetée de 99.99 %. Nous sommes loin de la vie quotidienne. Pour faire au mieux, on peut imaginer fermer le rabat avant de déclencher la chasse d’eau qui elle-même devrait contenir un désinfectant. Enfin, se nettoyer les mains avant de sortir reste un geste clef en termes d’hygiène.