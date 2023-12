"Van Gogh : deux frères pour une vie" : A la vie, à la mort !

Van Gogh : deux frères pour une vie de Ghislain Geiger et Julien Sechaud

Van Gogh : deux frères pour une vie

De Ghislain Geiger et Julien Sechaud

Mise en scène : Ghislain Geiger et Julien Sechaud

Avec Ghislain Geiger et Julien Sechaud

Théâtre Le Guichet Montparnasse

15, rue du Maine

75014 PARIS

01 43 27 88 61

http://www.guichetmontparnasse.com



Du 8 septembre au 29 décembre 2023. Les vendredis à 19h.

En tournées: le 3 février 2024 : Maison Van Gogh à Colfontaine ( Belgique) 12, 13, 14 avril 2024 : Les Mares Plates à Saint- Germain- la - Campagne ( 27) 8 juin 2024 La Villa Cathala à Noisy-le-Grand ( 93)

THÈME

Bien sûr, il y a le mythe du “poète maudit“, rejeté par les siens, écrasé par le monde,la figure du « suicidé de la société » chère à Antonin Artaud. Et puis, il y a aussi, au cœur de cette correspondance intime entre Vincent et Théo, la petite musique mezzo voce, de l'amour fraternel.

Une vie tragique striée par les éclairs du génie, les coups de cymbale de la folie, à travers les zigzags du destin et que racontent en quelques temps forts, les auteurs de cette pièce. Le jeune Vincent, fils de pasteur perdu dans le Borinage wallon, ce paysage de mines où Icare s' est noyé et qui cherche désespérément l' immense fraternité humaine. « Je suis un mauvais prédicateur » confie t- il à Théo. Pourtant sous ce ciel gris et lourd, Vincent découvre l' Évangile des pauvres. Les miséreux lui donnent même un surcroît d' énergie. Et peut-être de création...

Ensuite il y aura le sud, Arles et la descente aux enfers, enfin Auvers-sur-Oise, avec une ultime tentative de rédemption. Entre-temps, les deux frères ne cesseront jamais de s' écrire.

"Le jour où je suis devenue Chanteuse Black" : une magnifique performance de chanteuse et de comédienne

Ambivalence de leur relation : passion, soutien, colère, amour encore. Vincent qui est amoureux de sa cousine K, vivra ensuite avec une prostituée et songera, malgré la mise en garde de Théo, à l'épouser. Finalement ce sera Théo qui accomplira ce rêve matrimonial.

POINTS FORTS

Une mise en scène sobre et dépouillée : quelques chaises, une table, un matelas sur le sol et un jeu de lumières, bleu, verte, rouge qui évoquent la palette de l'artiste. Atmosphère sombre pour évoquer le pays minier, explosion de couleurs pour figurer la mort de Vincent...

La rigueur d' une enquête très documentée sur les rapports entre les deux frères. Entre 1872 et 1890, Vincent a envoyé plus de 650 lettres à Théo. Les réponses de ce dernier n'ont pas été retrouvées. Leurs échanges portaient sur l'art, les femmes, la vie ou leurs souffrances réciproques.

Mais l' adaptation ne brode pas, ne cherche pas à remplir les blancs laissés par Théo, seuls quelques indices biographiques permettent de cerner la personnalité de Théo, tour à tour, mécène, confident, protecteur.

Un beau duo de comédiens : Ghislain Geiger ( Théo) sensible et fragile, Julien Sechaud, exalté et sauvage, comme un fauve en cage.

QUELQUES RÉSERVES

Pratiquement aucune. Ou alors un extrait un peu convenu, mais authentique, prononcé par Théo sur la reconnaissance un jour par la postérité, du génie de son frère. De son vivant, Vincent Van Gogh était déjà admiré par quelques critiques et salué par Gauguin.

ENCORE UN MOT...

A noter, dans cette actualité consacrée à Van Gogh, la très belle exposition du musée d'Orsay consacrée aux deux derniers mois de la vie du peintre. A Auvers- sur- Oise, Vincent a peint 74 toiles, dont 20 paysages naturels.

UNE PHRASE

Vincent : « Tu ne le sais pas encore, mais nous sommes pareils tous les deux. Nous avons la même mélancolie. Mais, l'art donne du relief à notre vie. Pour atteindre le vrai, il faut beaucoup travailler. Que suis-je aux yeux de la plupart des gens ? Une nullité. »

« Mon travail à moi , écrit- il, j' y risque ma vie et ma raison y a fondrée à moitié. "

L'AUTEUR

Julien Sechaud est comédien, auteur de théâtre et romancier.

Ghislain Geiger est comédien, chargé de communication et associé au Théâtre du Guichet Montparnasse

