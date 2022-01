Valérie Pécresse veut emmerder les dealers, les racailles et les caïds : en entendant ça, Nadia Hai, ministre déléguée à la Ville, a failli tomber de sa chaise…

Valérie Pecresse lors d'un discours à Cavaillon, dans le sud de la France, le 6 janvier 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Emmanuel Macron avait, comme on dit, parlé cash, en exprimant sa volonté « d’emmerder les non vaccinés ». Voyant un boulevard s’ouvrir devant elle, Valérie Pécresse s’est précipitée sur l’occasion et a fait elle aussi, dans le genre cash. « Je vais utiliser le Kärcher, a-t-elle dit, pour nettoyer les quartiers, y compris avec l’assistance de l’armée ».

Le Kärcher n’attendait qu’elle. Il était enfoui dans la cave de Nicolas Sarkozy, bien au frais et flambant neuf. L’ancien président de la République l’avait soigneusement conservé. De crainte de dommages collatéraux, il avait en effet renoncé à l’utiliser.

En entendant les propos de Valérie Pécresse, Nadia Hai a bondi. « Je me sens blessée et humiliée. C’est une insulte aux cinq millions de personnes qui habitent dans les quartiers en difficultés ».

La ministre ignore manifestement que le Kärcher est un engin de haute précision. Tenu d’une main ferme il permet de viser avec discernement. Nous n’avons aucun doute sur la fermeté de la main de la candidate LR. Elle sait que des millions de Français n’attendent que ça. Y compris la majorité de ceux qui habitent dans les quartiers soumis à la loi des dealers et des délinquants.

Pourtant, les quartiers Nadia Hai les connaît bien. Elle est originaire de Trappes où pour être élu il faut ponctuer ses discours électoraux de nombreux « wallah ». La ministre a profité de l’occasion pour reprocher à Valérie Pécresse d’avoir limité à 30% le nombre d’habitations à loyer modéré en Ile-de-France. « Il faut au contraire, a-t-elle déclaré, des habitations à loyer très modéré ». Késako ? Un HLTM sans doute. Les bidonvilles correspondront donc à cette nouvelle norme. Pour les nettoyer, pas besoin de Kärcher, des bulldozers feront l’affaire.