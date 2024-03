"Utopies jazzistiques : portraits choisis de Thelonious Monk à Michel Petrucciani" de Philippe Hansebout

Il est, dans ces pages, évidemment question de musique, de talents hors pairs. Le Jazz à l'épreuve de l'histoire, mais aussi une analyse des styles, des influences, des succès et des échecs, quelques naufrages provoqués en particulier par la consommation excessive de drogues. Il y est aussi question de réflexions sur une époque qui a été mais n'est pas révolue, sur l'existence, le temps et ses effets, dans laquelle la philosophie prend place entre notes et accords (Jacques Derrida, Heidegger, Roland Barthes, Spinoza, Nietzsche, Maurice Godelier, Hannah Arendt…), comme la poésie (Omar Khayyâm dont Charlie Parker se revendiquait, René Char) ou encore quelques réalisateurs (Truffaut, Godard…) et acteurs - un autre Panthéon que Philippe Hansebout nous propose de parcourir sous le regard de ses monstres sacrés. Des regards qui interpelleront les amateurs, que ces références "croisées" rendront, certainement, plus experts !

D'une très grande richesse pour découvrir l'univers du jazz contemporain, ce livre est à découvrir avec les yeux autant qu'avec les oreilles ! N'hésitez pas à parcourir ces portraits en écoutant les œuvres citées.