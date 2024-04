"Une vie avec Alexandra David-Néel" de Fred Campoy et Mathieu Blanchot : un grand récit en regards croisés pour une vie plus grande qu'un roman

La bande dessinée "Une vie avec Alexandra David-Néel", d'après la biographie de Marie Madeleine Peyronnet, de Fred Campoy et Mathieu Blanchot est à retrouver aux éditions Grand Angle.

Une vie avec Alexandra David-Néel

De Fred Campoy, scénario et dessin et Mathieu Blanchot, dessin et mise en couleur, d'après la biographie de Marie Madeleine Peyronnet

Ed. Grand Angle,

2 cycles en 4 volumes parus de 2016 à 2020

370 p. N&B et couleur

70€ environ pour les 4 tomes

Notre recommandation : 4/5

THÈME

En juin 1959, l'exploratrice, essayiste, féministe, philosophe, ethnologue et surtout spécialiste du Bouddhisme, Alexandra David-Néel, âgée de 90 ans, décide de recruter une gouvernante, Marie Madeleine Peyronnet. Le défi est de taille : aider cette femme à l'énergie exceptionnelle, au caractère trempé dans l'acier le plus dur, mais diminuée physiquement, à retourner vivre dans la villa qu'elle a fait construire 40 ans plus tôt sur les pentes de la ville de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute Provence.

Marie Madeleine va découvrir cette femme hors norme, qui a sauté enfant sur les genoux de Victor Hugo, rencontré le géographe et anarchiste Elysée Reclus, parcouru des milieux de kilomètres en Asie – Inde, Tibet, Chine, Corée, Japon – à la recherche de l'essence du bouddhisme, de sa force, de ses maitres et de ses mystères.

Au travers des 10 années passées par Marie Madeleine au service d’Alexandra David-Néel, ce roman graphique raconte une vie d'explorations, de recherches, de rencontres et de rédaction d'ouvrages magistraux, notamment entrepris dans les dernières années de sa vie.

Si Alexandra David-Néel s'éteint dans sa 101ème année en septembre 1969, Marie Madeleine Peyronnet restera dépositaire de la mémoire de son œuvre et transformera sa maison en Musée, véritable sanctuaire dont la ville de Digne est l'héritière et où son patrimoine intellectuel et "d'aventurière" continue à rayonner.

Ce roman graphique en 4 tomes raconte les étapes de sa vie, vue par les yeux de sa "secrétaire" qui fut tout autant son aide-ménagère, son souffre-douleur, sa confidente et plus largement, le témoin de ses dernières années.

POINTS FORTS

L'histoire d'Alexandra David-Néel est tout simplement extraordinaire. Si elle est connue pour avoir été la première occidentale, femme qui plus est, à avoir pénétré en 1924 et vécu 2 mois dans la cité interdite de Lhassa au Tibet, elle fut également une chercheuse passionnée par l’Orient, et plus particulièrement par la connaissance intime de la philosophie Bouddhique. Ce au point d'en devenir un maitre : le premier et le seul Lama femme occidentale du 20ème siècle.

L'histoire raconte encore son enfance, sa passion pour la géographie, ses fugues d’enfant et d’adolescente pour découvrir le monde, notamment un périple en vélo de plusieurs milliers de kilomètres en France et en Europe du Sud.

Jeune adulte, elle sera chanteuse d'opéra, rencontrera son mari au Maroc. En dépit du fait qu’elle vivra très peu avec lui, il sera toujours un mécène et un soutien fidèle à l'indépendance de sa femme.

Adulte, elle sera, femme, "le plus grand explorateur du 20ème siècle", et sans doute la personne qui aura vécu l’expérience la plus extrême du bouddhisme ; de ses enseignements intellectuels, religieux, et moraux ; de ses expériences spirituelles faites d'exercices corporels, de jeunes, de retraites en ermite, de rencontres avec des hauts dignitaires, dont le 13ème Dalaï-lama.

Sa vie de femme âgée est l'objet d'une partie de ce roman graphique qui donne une place importante à la relation nouée avec Marie-Madeleine qu’elle surnomme "la tortue".

Le travail de mémoire autour de l'œuvre de l'exploratrice est également traité, ces années que Marie Madeleine Peyronnet passera à valoriser ses archives, dont une partie des lettres échangées entre Alexandra et son mari.

Les quatre tomes de ce roman graphique rendent très bien compte du foisonnement de cette vie et de la multiplicité de ses combats, dont celui de l'indépendance des femmes, qui n'était évidemment pas acquis au long de ses années de longue vie.

Le présent de la vie à "Samten Dzong" (Forteresse de la méditation en tibétain), la maison de Digne, fil conducteur du roman graphique, est évoqué en nuances de gris tandis que la vie passée d'Alexandra David-Néel est traitée en couleur.

Les interactions et dialogues entre Marie-Madeleine et Alexandra sont traités en cases "classiques" ; l'évocation de la vie d'Alexandra, l’est la plupart du temps en grands dessins se superposant, trois par page, donnant ainsi matière et espace à l'esprit, aux paysages, aux visages, aux instants qui ont émaillé sa vie foisonnante.

Texte et images se complètent avec intelligence tandis qu’un belle écriture, une mise en couleur de très fine facture et des dessins balançant entre réalisme (les paysages) et "style" bande dessinée, plus marqué par les stéréotypes du genre utilisés pour les personnages, viennent compléter les qualités de cet album.

Chaque tome est suivi d'un article illustré reprenant les thèmes qui y sont développés. Ainsi, le premier sur le Musée Guimet à Paris, qui fut la source de sa vocation orientaliste, et le dernier, émouvant : une interview de Marie-Madeleine Peyronnet donnée en 2019 et abondamment illustrée de photos.

QUELQUES RÉSERVES

Difficile d'émettre des réserves pour ce roman graphique qui rend hommage à une si grande femme et à son œuvre. Il est probable que les orientalistes et les spécialistes du bouddhisme trouveront cette restitution superficielle. Mais elle est aussi, et surtout, un tremplin pour découvrir cette grande figure intellectuelle et morale que fut "le hérisson", surnom donné par Marie-Madeleine à Alexandra !

ENCORE UN MOT...

Une vie avec Alexandra David-Néel est, sous forme de roman graphique, une très belle découverte. Quelle vie ! Et vive la BD quand elle pose des passerelles entre les loisirs, la découverte des cultures et de ses acteurs et actrices !

Une des qualités de ce grand roman graphique paru entre 2016 et 2020 est de s'appuyer sur la biographie écrite par Marie-Madeleine Peyronnet sur les années passées à son service. Sous les traits caricaturés de l'une et de l'autre, somme toute proches de la réalité, vous serez peut-être saisis par l'attachement de l'une à l'autre, et par ce récit simplifié d'une vie qui fut aussi débordante d'initiatives et de courage qu’intellectuellement foisonnante.

Sous les traits de Fred Campoy et Mathieu Blanchot qui donnent une belle place à l'évocation des paysages autant qu'à la personnalité des protagonistes, je suis près à parier que vous serez happés par le récit, le mode de narration choisi, les allers et retours entre le présent et le passé, et la détermination de Marie Madeleine à valoriser la mémoire d'Alexandra David-Néel. L'attachante conteuse de ce roman graphique est décédée en avril 2023, à Digne-les-Bains.

L'AUTEUR

Marie-Madeleine Peyronnet a été, de 1958 à 1969 la secrétaire particulière d'Alexandra David-Néel, son aide quotidienne dans sa maison de Digne-les-Bains. A sa mort, l'exploratrice lui laisse le droit de vivre dans sa maison. Elle les consacrera à poursuivre la diffusion de son œuvre, conduisant à la publication d'inédits, à la création de l'association dédiée à sa mémoire, à la transformation de sa maison en Musée. Elle publiera en 1973 Dix ans avec Alexandra David-Néel, souvenirs de leur vie commune, base de ce roman graphique.

Fred Campoy est illustrateur et scénariste. D'abord publicitaire, il se lance dans la BD, influencé par le style des "comics" américains. Il publiera des histoires courtes dans Spirou, et des histoires plus complètes, dont Tony, l'enfant des rivières, paru en 2 tomes en 2022 et 2023, qui raconte la vie et les médailles du champion de canoë français Tony Estanguet -actuel Président du comité Paris 2024 !

Mathieu Blanchot, coloriste et illustrateur est un ami de collège de Fred Campoy. Une vie avec Alexandra David-Néel est sa première bande dessinée.

Une seconde bande dessinée est consacrée à Alexandra David Néel.Chez Glénat, avec Christian Perrissin au scénario et Boro Pavlovic aux dessins, elle raconte dans un style très réalisteet sous le titreAlexandra David-Néel, les chemins de Lhassa, son voyage en Asie de 1911 à 1924.