Une solution face à la pénurie de compétences : l’Inclusion des personnes en situation de handicap

Les entreprises recrutent peu de personnes en situation de handicap.

Patrick Quinteiro est entrepreneur et animateur des entreprises adaptées AP’AIPS (220 salariés à ce jour) et AP’Y (80 salariés).

Pourquoi les entreprises n'emploient pas plus de personnes en situation de handicap ? C’est la question indispensable que j’aurai souhaité que l’on pose à nos entrepreneurs et entrepreneuses en France, alors que tous les indices économiques nous parlent de reprise économique.

On le voit, avec le dé-confinement récent et la sortie progressive de la crise sanitaire, différents secteurs de l’économie française peinent à recruter ; que ce soit les centaines de milliers d’emplois en souffrance dans la restauration, dans l’hôtellerie, que ce soit dans le commerce, les services à la personne etc… le manque de ressources pénalise gravement le retour à une croissance durable.

Alors que des campagnes de publicité encouragent le recours aux intérims, qu’un appel vibrant des grands patrons incite le recours aux travailleurs réfugiés, il est surprenant qu'une source de main-d'œuvre ait été largement ignorée : les personnes en situation de handicap !

Ainsi, malgré un contexte économique favorable et une législation française du droit du travail parmi les plus incitatives au monde, l'embauche des personnes en situation de handicap demeure l’angle mort de la préoccupation de nos chefs d’entreprise et de nos politiques.

Cela signifie-t-il qu’ils les considèrent comme une sous-catégorie de salariés ?

Dans la tête d’un chef d’entreprise, il existe aujourd’hui une quantité de raisons erronées pour ne pas recruter des professionnels touchés par un handicap. En premier, la peur de l’inconnu. Oui, le handicap fait toujours peur dans notre pays au 21ème siècle, ces salariés sont invisibles dans notre société, sous-représentés médiatiquement et ne bénéficient que de très peu de relais d’opinion.

Sans compter que tous les handicaps ne sont pas considérés comme égaux en matière d'emploi. Il y a même une discrimination supplémentaire selon le handicap, qu’il soit moteur auditif, visuel, versus déficience mentale ou psychique… mais ceci est un autre débat.

La peur également de ne pas pouvoir se séparer d’un personnel jugé trop protégé par la législation. Voilà encore un préjugé qui a la dent dure. Il faut le dire et le marteler, il peut être mis fin au contrat de travail selon le droit commun, comme par exemple un motif économique, un cas de force majeure ou une faute grave ou lourde. Le chef d’entreprise demeure le seul maître à bord du management de son personnel.

Il y a également le critère de productivité qui serait affecté selon que le travailleur serait touché par un handicap ou non. C’est également une inexactitude car le travailleur en situation de handicap s’acquitte pleinement des tâches qui lui sont confiées et au demeurant, souvent avec un surcroit de motivation. Dans nos sociétés où les discriminations envers ce public persistent gravement, l’inclusion par emploi est une chance et une opportunité de démontrer qu’en dépit de certaines différences, ces professionnels sont performants.

Et lorsque tout coïncide, il n’y a pas de surcoût d’encadrement, le salarié en situation de handicap est traité à l’égal de tout le personnel de l’entreprise.

L’Inclusion des personnes en situation de handicap représente une opportunité de recrutement de main-d'œuvre qualifiée, disponible de suite.

Aujourd’hui, il n’existe aucun obstacle à leur emploi, si ce n’est les préjugés et les stéréotypes qui persistent autour du handicap en général. Pourtant, les personnes en situation de handicap représentent une offre de main-d'œuvre qualifiée disponible de suite.

Aujourd’hui, alors que l’économie française redémarre, nous devons encourager et accompagner les chefs d’entreprises à embaucher en priorité cette catégorie de travailleurs. Aussi, pour atteindre pleinement cet objectif, il est essentiel de former les patrons et leurs DRH, à l’appréhension du handicap en milieu professionnel afin de vaincre les peurs ou les dernières appréhensions. Nous devons les aider à lever les doutes. Les freins que nous nous imposons sont purement dans notre esprit et, en cette matière, la Volonté peut tout !

Je demande également que les aides publiques et notamment le fonds de relance soit alloués en priorité aux entreprises qui ouvriront le plus leurs portes aux professionnels en situation de handicap.

Cette population doit être considérée comme le vivier de travailleurs qualifiés qu'elle est en réalité ; à défaut, c’est prendre le risque de retarder un peu plus encore leur inclusion dans la vie professionnelle et de nuire à la reprise économique en France.