Une rue avec le nom d’une des épouses de Mahomet à Stains !

A Stains, en Seine-Saint-Denis, une plaque de rue symbolique porte le nom de l’épouse du prophète Mahomet, Khadija Bint Khuwaylid.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le maire communiste de cette localité du 93 a inauguré une rue Khadija. Cette dame a eu une vie qui force sans doute le respect. Sa principale qualité est d’avoir été une des épouses du Prophète.

À l’époque de Mahomet, on ne demandait pas l’avis des femmes avant de les épouser : on les achetait ou on les enlevait ! La belle et douce Khadija n’a pas eu le choix.

On peut observer que la polygamie était alors à la mode. N’étant pas versés dans le Coran, nous ignorons avec combien de femmes Mahomet a convolé. Mais nous savons qu’il avait de nombreuses épouses qui méritent aussi une plaque.

À quand une rue avec la petite Aicha, 9 ans ? La plaque du nom de Khadija est située dans le quartier bien nommé du Maroc. À part ça, vous croyez que Stains est en France ?

