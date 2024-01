"Une certaine désinvolture" de Bertrand de Saint-Vincent

Sous la forme d’une quinzaine de nouvelles, l’auteur déambule dans le XXème siècle mondain, souvent lettré et presque toujours désabusé, en mettant en scène des personnages imaginaires ou réels, des situations connues et d’autres inédites, des lieux à la mode passant pour des personnages à part entière ; ainsi l’Old Cataract, l’hôtel mythique d’Assouan immortalisé par Agatha Christie dans Mort sur le Nil qui aura vu défiler Churchill, Farouk, Mountbatten, Saint-Ex et Malraux, sans oublier Mitterrand qui y passera son dernier Noël… le bar du Ritz ou celui du George V, le Country Club de Montgomery.

Cette balade mélancolique conduira le lecteur à Saint-Tropez à l’époque de BB et de Gunter Sachs quand Françoise Hardy, la plus belle fille du monde sortie du Grand Meaulnes, vient tout juste de se mettre à chanter ; en croisière aussi de Venise à Izmir, à Eton avec William and Kate que Madame Middleton a coaché pour le job, au cœur de la forêt amazonienne avec Diana. De cette superficialité manifeste émergent Scott et Zelda Fitzgerald, les très fameux « hussards », Nimier enfermé trop jeune dans le fracas de tôle de son Aston-Martin, Jacques Laurent et Michel Déon qui nous « écrit d’Italie », Blondin auquel l’auteur consacre le plus long chapitre de son ouvrage et bien sûr Sagan qui boit et fume beaucoup aussi et ne peut pas sortir de chez elle sans égratigner sa Jaguar. Encore Morand qui est un peu la synthèse du tout, « l’homme pressé qui promène son spleen entre la Suisse et Tanger ».