Une attaque de la Russie contre un pays de l’Otan est-elle vraiment un scénario invraisemblable en cas de réélection de Donald Trump ?

Atlantico : Une attaque de la Russie contre un pays de l’OTAN pourrait être un scénario crédible en cas de réélection de Donald Trump, selon certains experts. En quoi les Russes déterminent leurs actions sur la capacité de résistance de l'Occident ?

Viatcheslav Avioutskii : Ce scénario, ce projet d’attaque contre un pays de l’OTAN émane d'une publication d'un rapport secret des services allemands. Il a été dévoilé dans le quotidien Bild. Selon ce rapport, l’attaque pourrait commencer au moment des élections américaines.

Le facteur Trump en cas de son arrivée au pouvoir représentent un cygne noir, un événement extrêmement rare car Trump selon toute la logique ne devrait pas même être candidat. C'est un facteur dont les conséquences précises est presque impossible de prévoir scientifiquement. Si on a compris que son élection est tout à fait probable, sa politique chaotique, irrationnelle et intuitive est imprédictible.

L'inquiétude liée à l'élection de Trump concerne ses promesses tout à fait infondées concernant sa solution du conflit russo-ukrainien qu'il promet de résoudre en 48 heures. Ce signal est tout à fait ambigu. Il est perçu d'une manière très différente à la fois par les Etats-Unis mais aussi par les Européens et par les Russes.

La Russie considère que Trump va arrêter de livrer des armes à l’Ukraine, ce qui va conduire à l'effondrement de la ligne du front. Si la Russie parvient à « résoudre » militairement le problème ukrainien, à annexer l'Ukraine, les forces russes vont pouvoir se libérer pour l'étape suivante l'attaque contre l'Union européenne, contre un pays de l’OTAN.

En quoi les stratèges du Kremlin agissent en fonction de la vision qu'ils ont de l'Occident et des rapports de force avec l'Occident ?

Vladimir Poutine interprète les signaux qui ont été envoyés par le départ assez précipité, voire chaotique, des Américains et des Occidentaux en Afghanistan. Cela a été perçu par la Russie comme une manifestation de faiblesse. C'est pour cette raison que Poutine a attaqué l'Ukraine. La décision des Etats-Unis de sortir d'une manière précipitée d'Afghanistan, mais aussi de ne pas suffisamment être impliqué en Syrie a eu un effet indirect sur la volonté de Vladimir Poutine d’attaquer l'Ukraine.

Si on transpose la même logique sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Poutine peut lire d'une manière incorrecte les messages de Trump.

L’ancien président américain n'est pas encore élu et on ne sait pas quelle sera son attitude par rapport à l’Ukraine au moment de son sacre. Certains experts interprètent ce message de manière différente. Ils imaginent que Trump, lorsqu'il s'adresse à Vladimir Poutine en lui demandant d'arrêter la guerre et de respecter les intérêts américains, sera entendu. Mais Poutine peut dire non à Trump et continuer son offensive. Trump pourrait alors provoquer une escalade des tensions avec la Russie.

Donald Trump a la capacité de changer complètement d'attitude. Il est parfois très compliqué de comprendre chez Trump la différence entre les paroles et les actes.

Est-ce que la Russie ne cherche pas à tester et à mettre à l'épreuve l'Occident ?

C’est effectivement la stratégie de la Russie à l’égard de l’Occident. Poutine, en réalité, fait la guerre à l'Ukraine, mais elle est menée directement contre l'Occident et plus exactement contre les Etats-Unis.

Pour le chef du Kremlin, l'Ukraine est un champ de bataille. Dans sa vision complètement irrationnelle, il pense que l'Occident est, selon lui, complètement « dégénéré », « affaibli », « divisé » et en train de s'effondrer. Il pense que l’Occident pourrait s’effondrer facilement et que les chars russes pourront traverser toute l'Europe, allant de la Pologne jusqu'au Portugal. Et cela obligera les États-Unis à signer les accords de Yalta.

La guerre en Ukraine constitue une première étape pour Poutine. Le potentiel militaire de l'OTAN ne peut pas rivaliser avec celui de la Russie.

Vladimir Poutine sait que les Occidentaux ont perdu la volonté de se battre et que, malgré nos moyens militaires, nos soldats et nos officiers ne seront pas capables de résister à son armée qui est plus disciplinée et plus motivée.

Est-ce que l'Occident ne devrait pas mieux se préparer à un tel scénario en cas de test de Poutine et de risque d'escalade en cas d'élection de Trump ? Est-ce que l'Occident ne devrait pas se préparer à la frontière pour se réarmer face à cette menace d’une attaque ciblant l’un des pays de l’OTAN ?

La Finlande a déjà commencé à construire une ligne défensive. Les pays baltes ont décidé de mutualiser leurs forces militaires. Ils ont commencé aussi à créer des fortifications sur la frontière avec la Russie. Il y a donc déjà un réarmement de l'Occident, mais les armes ou les moyens militaires ne seront pas suffisants. Il faut avoir aussi des armées équipées et une force mentale pour résister et pour se mobiliser face à une menace existentielle.

Les sociétés occidentales vivent dans une paix fictive en pensant que le commerce peut remplacer la défense nationale et que la coopération mutuelle sera suffisante. Cette vision est plutôt naïve. Après la fin de la guerre froide, une grande majorité de pays occidentaux, mis à part la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont décidé de réduire drastiquement leurs forces armées et leur complexe militaro-industriel.

Les hommes politiques doivent aujourd'hui prendre en compte ce qui est en train de se passer. Les relations transatlantiques méritent beaucoup plus d'attention qu'on ne le pense. Le facteur Trump est un facteur influent dans le cadre de la relation avec la Russie. Trump est capable de compliquer davantage la relation transatlantique.

Les puissances occidentales doivent avoir un potentiel militaire beaucoup plus important car le parapluie américain ne sera pas toujours là.