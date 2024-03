Est-il nécessaire de présenter Jean-Christophe Rufin ? Depuis des décennies, il se révèle être un écrivain exceptionnel dont le talent s’exprime dans les genres littéraires les plus variés. Des romans salués par de nombreux prix prestigieux, sans oublier des essais et une saga délicieusement drôle autour d’un héros, l’improbable vice consul Aurel.

Jean-Christophe Rufin est, en effet, un écrivain couronné par de multiples prix prestigieux au parcours original. Médecin, il a consacré plus de vingt ans de sa vie à la médecine humanitaire au Nicaragua, en Afghanistan, aux Philippines, au Rwanda et dans les Balkans…Ancien directeur d'Action contre la faim, il est aussi à l’origine de Médecins sans Frontière. Il a été aussi ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie jusqu'en 2010.

En 2001, Jean-Christophe Rufin obtient le Prix Goncourt avec Rouge Brésil après avoir obtenu le Prix Interallié, en 1999, pour Asmara et les causes perdues et le prix Goncourt du premier roman et le prix Méditerranée pour L'Abyssin en 1997. Immortelle Randonnée : Compostelle malgré moi reçoit le Prix Nomad's en 2013 et Check-point, le Prix Grand Témoin en 2015.

Il est élu à l'Académie française en 2008, au fauteuil de l'écrivain Henri Troyat. Il préside le jury du Prix Orange du Livre depuis 2019. Il s’est fait connaître d’un large public avec la série amusante et créative des aventures du Vice Consul Aurel dont Le Flambeur de la Caspienne, La Princesse au Petite Moi, Les Trois Femmes du Consul…..