Un parti anti-immigrationniste de gauche

La dirigeante de 54 ans est une figure de la gauche populiste allemande.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il a été fondé par Sahra Wagenknecht, qui avait commencé sa carrière à Die Linke (la gauche) et même dans sa fraction communiste.

Elle est actuellement dans un autre bord mais toujours de gauche. Et elle s’est souvenue que la gauche avait oublié la classe ouvrière. Son mouvement s’occupe maintenant des pauvres. Elle réalise ses meilleurs scores dans la partie Est de l’Allemagne.

Comparé à la partie Ouest de ce pays, elle est pauvre et délaissée.

A l’autre bord de l’échiquier politique allemand, il y à l’AfD. Un parti d‘extrême droite encore plus anti-immigrationniste et plus radical que le mouvement de Sahra Wagenknecht. Il prône l’expulsion immédiate des étrangers indésirables. Certains pensent que l’AfD a la nostalgie du IIIe Reich. Il est patent que le mouvement de Sahra Wagenknecht a sans doute la nostalgie de la RDA communiste.

Tout apparemment les oppose, sauf l’immigration. Ils ne sont donc pas faits pour s’entendre mais ils ont un adversaire commun : le patronat allemand qui veut importer toujours plus de main-d’oeuvre étrangère.

Ce qui fait d’eux des alliés même si c’est de circonstance.