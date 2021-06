Un nouveau Tonton Flingueur nous est né : il s’appelle Renaud Muselier…

Renaud Muselier s'exprime lors d'une conférence de presse à Paris, le 17 janvier 2019.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Renaud il veut pas qu’on touche à son grisbi. Il tient à la présidence de la région PACA. Mais voilà-t’y pas qu’un nuisible, un certain Thierry, s’est mis en tête de lui barboter son pactole. Et avec les nuisibles il n’y a que la sulfateuse qui vaille.

C’est donc avec une sulfateuse que le Thierry s’est confié à Nice-Matin. Et il a tenu un langage d’homme. Bien sûr il n’a pas la faconde des personnages d’Audiard. Mais pour un début, c’est pas trop mal.

Parlant de Thierry, il a dit : « le mec il se prend une veste aux législatives puis il va se réfugier chez Marine Le Pen ». Notons qu’il a dit Marine Le Pen et pas la tôlière. Ce qui est une faute de goût inexcusable.

Il a continué à la sulfateuse : « le mec il habite Paris et il vient ici me dire « je vais te battre » ». Pour un Tonton Flingueur débutant c’est passable. Et il va faire quoi le Renaud avec le nuisible ? Il va lui montrer qui c’est Renaud et l’éparpiller menu ! Mais même pas effrayé le nuisible persiste à vouloir rafler la mise.

Pour mémoire, et pour qui aime les Tontons Flingueurs, on sait que c’est le Raoul, dont s’inspire le Thierry, qui se fait corriger à coups de bourres-pif. Elle est pas belle la vie en PACA ?