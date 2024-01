"Un état de nos vies" de Lola Lafon : on ne s’ennuie pas une minute !

De part et d’autre d’une longue table de bois se font face un homme qui, par intermittence, pianote sur un clavier d’ordinateur et puise dans un tas de petites cartes, et une femme qui répond aux mots qu’il lui lance, comme on répond à un interrogatoire et/ou comme on joue au ping-pong.

Apparition, détour, mémoire, fragile, peur, chien, gauche, etc… en donnant sa définition ou en refusant d’affronter certains mots, elle propose autant d’évocations et d’anecdotes que de définitions, forcément subjectives. Elle va chercher un cahier parsemé de post-it colorés, en extrait une lettre jamais envoyée.

Il y est question de la peur, du temps qui passe, de l’écriture, de la gauche, de l’efficacité et de l’amateurisme, du viol et du consentement, de la misère qu’on croise dans les rues et de la solitude, de la puissance et de la fragilité, du vieillissement, des états de nos vies, de leur impermanence et des dimensions politiques des affaires les plus intimes.