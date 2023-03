Un deuxième “trou” géant vient d'apparaître à la surface du Soleil et les scientifiques le surveille comme le lait sur le feu

Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre.

Atlantico : Un observatoire de la NASA dédié au soleil a annoncé avoir observé un second trou coronal en une semaine, d’une dimension impressionnante de vingt fois la taille de la Terre. En quoi consiste exactement ce phénomène ?

Anna Alter : Le Soleil est l’étoile la plus proche de nous, pourtant nous ne le comprenons pas toujours et par moment il nous surprend. On sait qu’il est cyclique et tous les onze ans environ, sa surface se couvre de taches et il traverse une période d’extrême agitation accompagnée de violentes éruptions, de tempêtes, des jets de gaz qui montent très hauts puis retombent et il crache de la matière à tout vent. C’est la crise qu’on appelle maximum solaire, on s’y attend, la prochaine doit se produire en 2025, son champ magnétique va alors s’inverser, puis il se calmera lentement, ses taches disparaîtront et tout reviendra dans l’ordre jusqu’à ce que ça le reprenne. Mais actuellement, on assiste à un phénomène qui a été découvert dans les années 60, les trous coronaux qui se forment à différents moments du cycle de façon aléatoire et c’est le deuxième que l’on observe en une semaine. Pour on ne sait pour quelle raison, n’importe quand, n’importe où sur le Soleil même au dessous de la ceinture apparaît une zone sombre étendue plus froide que le reste du corps céleste d’où s’échappe des quantités « astronomiques » de gaz. Une véritable hémorragie qui nous touche de près, puisque des particules chargées arrivent jusqu’à notre planète qui fort heureusement est protégée par son bouclier magnétique, sinon elle en recevrait plein partout et deviendrait tout simplement invivable. Si par malheur le champ magnétique terrestre faiblissait, le vent solaire balaierait la vie de la terre…

En quoi un trou coronal solaire peut-il affecter la Terre ? Est-ce un phénomène visible à nos yeux ?

Au moment de l’apparition du trou coronal, comme je viens de le dire, des paquets de particules chargées sont envoyés en direction de la terre et même si on est protégé par le champ magnétique terrestre cela peut nous affecter à différents niveaux. D’abord ces particules électriques pénètrent dans l’atmosphère par les cornets polaires, c’est-à-dire une zone non protégée située au-dessus des pôles où se rencontrent les lignes du champ magnétique terrestres et les ions du soleil glissent dessus... En descendant dans l’air, ce vent solaire se mêle aux molécules présentes et les électrise, donnant des drapées de couleurs magnifiques dans le ciel qui se voient surtout évidemment au-dessus des régions polaires mais peuvent aussi arriver jusqu’à nos latitudes. Le 27 février dernier des aurores boréales ont illuminé le ciel de France. On ne peut pas prévoir quand ces lumières venues d’ailleurs vont revenir… Il y a aussi plein de choses que l’on ignore sur notre étoile. Avec Hubert Reeves, nous avons écrit un petit livre illustré pour les enfants qui peut aussi apprendre aux parents « ce qu’on ne sait pas encore » sur « le Soleil et son système »…

Les scientifiques avertissent que, malgré l’aspect fréquent du phénomène, les vents solaires qui sont expulsés peuvent comporter leur lot de risques, notamment sur des satellites ou des systèmes d’orientation, faut-il s’inquiéter

Il n'y a rien de nouveau sous le Soleil, sauf que nos sociétés informatisées sont devenues très fragiles. Le moindre coup de vent solaire peut les déstabiliser. Les particules électriquement chargées en passant perturbent en effet nos télécommunications, nos satellites, nos systèmes d’orientation.