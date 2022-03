Ukraine : naissance d'une nation !

Un drapeau ukrainien flotte devant les ruines d'une usine, le 4 mars à Stoyanka.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A l'aube du moyen-âge, l’Ukraine, qu'on appelait pas encore l’Ukraine, fut évangélisée par Cyrille et Méthode, deux moines envoyés par Byzance. Dès lors, Kiev rayonna sur le monde slave orthodoxe.

L’Ukraine, Oukraïna, fit partie de l'empire des tsars. Et le centre de gravité historique de la religion orthodoxe se déplaça vers Moscou. La domination russe s'accompagna d'une occupation polonaise.

Les armées des rois de Pologne tenaient Kiev. S'ensuivirent de multiples et sanglants soulèvements menés par les cosaques, des hommes libres qui n’obéissaient qu'à leurs otamans. Au nom de la chrétienté, ils se battaient également contre les musulmans turcs.

Mais leurs principales batailles furent livrées contre les Polonais. C'est admirablement raconté dans Tarass Boulba de Gogol, un grand écrivain ukrainien qui écrivait encore en russe.

En 1919, l’Ukraine devient brièvement indépendante puis succomba sous les coups des bolcheviques et des Polonais. Lviv devint polonaise et Kiev soviétique.

Mais rien ne peut éteindre la flamme du nationalisme ukrainien. L’Ukraine demeura rebelle et pour la mater, Staline organisa une monstrueuse famine connue sous le nom de Holodomor : plus de trois millions de morts !

Il fallu attendre la chute de l'Union soviétique pour que renaisse un État ukrainien. Pendant des siècles, les habitants de Kiev et de Lviv s'étaient battus pour leur indépendance. Elle arriva enfin.

Poutine la nie et pour lui, il n'y a pas d’Ukraine. Des hommes et des femmes tombent là-bas pour leur pays. Elle existe par le sang versé : quand on meurt, c'est toujours pour quelque chose. Grâce et contre Poutine, l'Ukraine est redevenue une nation. La République française est née à Valmy avec les soldats de l'an II. L’Ukraine est née en 2022 avec les défenseurs de Kiev.

