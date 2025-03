"La patrie a besoin de vous"

Ukraine : Emmanuel Macron prépare les Français à un changement d’ère …

Dans son allocution télévisée, schémas et croquis à l’appui, Emmanuel Macron a appelé à tirer les conséquences du lâchage de l’Ukraine par les Etats-Unis et « face à la menace russe qui touche des pays d’Europe ». Pour réarmer la France et l’Europe, le chef de l’Etat a annoncé des « décisions sans précédent », de « nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires, désormais indispensables, ainsi que l’ouverture du « débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen » car, explique-t-il, « nous entrons dans une « nouvelle ère ».