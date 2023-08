L'Ukraine a posé sa candidature à l'adhésion à l'UE presque dès le début de l'invasion russe.

Les dirigeants européens émettent de sérieuses réserves quant à l'intégration de l'Ukraine et d'autres pays candidats dans l'Union européenne, comme le révèle un article du Financial Times. Les divisions sont si profondes que certains fonctionnaires ont même envisagé la possibilité de supprimer totalement le droit de veto national des États membres afin de faciliter le processus d'adhésion.

Les présidents et les Premiers ministres des dix plus grands États de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour une réunion privée à huis clos à l'hôtel Amigo à la fin du mois de juin, et certains d'entre eux ont exprimé des inquiétudes quant à la tâche ardue que représente l'intégration de l'Ukraine dans l'Union, malgré leur rhétorique officielle pro-ukrainienne.

Lors d'entretiens officieux avec le Financial Times, de nombreux diplomates ont fait part de leurs craintes de voir l'UE dépasser ses capacités politiques et économiques avec l'adhésion de l'Ukraine, ce qui bouleverserait radicalement l'équilibre des pouvoirs au sein d'un bloc déjà divisé.

L'Ukraine a posé sa candidature à l'adhésion à l'UE presque dès le début de l'invasion russe en cours. Mais de nombreux fonctionnaires minimisent en privé les promesses faites par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, et affirment même qu'il n'est pas certain que l'Ukraine soit autorisée à adhérer à l'UE.

Les fonctionnaires auraient déploré la nécessité de modifier les traités de l'UE et de risquer un retour de bâton dans leurs pays, ainsi que le coût exorbitant de la reconstruction de l'Ukraine une fois que les armes se seront tues.

La politique agricole de l'UE devrait également être totalement modifiée puisque l'Ukraine deviendrait le plus grand bénéficiaire de la politique agricole commune (PAC), ce qui mettrait fin à la domination traditionnelle des intérêts agricoles français sur l'élaboration des politiques à Bruxelles.

La réaction politique observée en Europe de l'Est à la suite d'une surabondance d'importations de céréales ukrainiennes réacheminées vers l'Europe est considérée par de nombreux dirigeants comme un signe des choses à venir, alors que le populisme agraire est déjà en plein essor.

"L'Ukraine n'est même pas encore entrée dans l'UE qu'elle a déjà endommagé le marché unique", a réagi un diplomate sceptique. La suppression des vetos nationaux pour permettre l'admission de l'Ukraine est considérée comme une possibilité extérieure ainsi qu'un objectif à long terme pour les fédéralistes de l'UE, mais qui est jugé politiquement irréalisable à l'heure actuelle.

En cas d'approbation, l'Ukraine deviendrait le cinquième membre de l'UE par sa population d'avant-guerre et se hisserait au premier rang des bénéficiaires nets de l'aide financière de l'UE, étant donné que le niveau de vie y est inférieur à celui de la Bulgarie, l'actuel membre le plus pauvre de l'Union.

Les Français auraient proposé des solutions créatives au problème, notamment une adhésion progressive et une régionalisation partielle de l'UE, afin d'éviter les problèmes logistiques auxquels l'UE est confrontée avec l'Ukraine et les futurs pays candidats.

À la suite des récentes prises de bec avec la Hongrie et la Pologne au sujet de l'État de droit, de nombreux progressistes de l'UE souhaitent également avoir des garanties intégrées que l'Ukraine se conformera aux valeurs libérales si elle adhère à l'Union.

"Nous avons constaté un tel recul en Pologne et en Hongrie. Cela signifie que nous appliquons désormais des lois beaucoup plus strictes pour les pays candidats en ce qui concerne l'État de droit, l'équilibre des pouvoirs, le système, l'indépendance du système judiciaire, les mesures de lutte contre la corruption et les médias", a déclaré Věra Jourová, commissaire chargée de la transparence, alors que l'on s'attend à ce que les conflits de longue date sur l'État de droit reprennent de plus belle après la guerre.

Actuellement, huit pays sont candidats à l'adhésion à l'UE (la Turquie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, la Moldavie, l'Ukraine et la Bosnie), l'Union s'étant empressée d'intégrer les Balkans occidentaux malgré les craintes que la Serbie n'agisse comme une cinquième colonne russe au sein du processus décisionnel de l'UE.

L'adhésion à l'UE requiert l'approbation unanime de tous les États membres au Conseil européen, ainsi que des pays candidats, qui doivent s'aligner totalement sur les normes de l'UE en matière de législation, puis signer un traité final. Selon un sondage, 91 % des Ukrainiens sont favorables à l'adhésion à l'UE, de même qu'une majorité de citoyens de l'UE.

À l'instar de l'OTAN, l'adhésion à l'UE est considérée comme nécessaire pour prévenir de futurs actes d'agression de la part de la Russie, Bruxelles et les différents pays européens ayant déjà fourni des milliards d'euros d'aide et d'équipement militaire depuis le début de la confrontation avec Moscou.

