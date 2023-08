Trump 2024 ? Un nouveau sondage indique que la foudre pourrait frapper une deuxième fois

Trump écrase la concurrence Républicainen pour l'investiture.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest.

Les États-Unis (et donc l'Occident) sont sur le point d'entrer dans une période encore plus étrange et plus instable. En fait, nous n'avons probablement encore rien vu.

Pourquoi ? Il suffit de regarder les résultats du sondage du New York Times publié lundi. À six mois des premières élections primaires républicaines, le sondage révèle que Donald Trump dispose d'une avance écrasante sur tous ses adversaires, avec 54 % des électeurs susceptibles de participer aux primaires du GOP qui le plébiscitent. Le candidat arrivé en deuxième position, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, accuse un retard énorme de 37 points.

Ce sondage est une très mauvaise nouvelle pour DeSantis, dont certains conservateurs espéraient qu'il deviendrait le visage du parti de l'après-Trump. Contrairement à Trump, dont les quatre années de présidence ont été pour l'essentiel un capharnaüm sans direction, DeSantis sait en fait comment gouverner. Il a pris des risques politiques pour repousser le "wokisme", ce que le président Trump n'a jamais fait, et il a réussi.

Cela n'a pas d'importance. Le sondage montre que même s'il s'agissait d'une course à deux, DeSantis perdrait avec une marge de deux contre un.

En outre, 37 % des électeurs probables de Trump sont ce que le Times appelle la "MAGA Base", c'est-à-dire des personnes qui sont absolument fidèles à l'ancien président. Malgré les inculpations actuelles et probablement futures, pas une seule des 319 personnes interrogées appartenant à cette catégorie ne pense que l'ancien président a commis un crime fédéral grave.

À moins qu'un acte de Dieu n'écarte Trump de la course, il sera le candidat du GOP à l'élection présidentielle de 2024. Bien que les démocrates sautent de joie à cette perspective - Trump est probablement le seul républicain que Joe Biden, affaibli, pourrait vaincre - la victoire surprise de Trump en 2016 montre que seul un imbécile pourrait dire que cela ne se reproduira plus jamais.

Pourquoi Trump s'en sort-il si bien ? Le Times constate que neuf électeurs du GOP sur dix pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Cette citation d'un partisan de Trump en dit long :

"Il peut dire des choses méchantes et faire pleurer tous les hommes parce que tous les hommes portent les sous-vêtements de votre femme et que vous ne pouvez plus être un homme", a déclaré David Green, 69 ans, directeur d'une entreprise de vente au détail à Somersworth, dans le New Hampshire, à propos de M. Trump. "Vous devez être une petite poule mouillée et pleurer pour tout. Mais en fin de compte, vous voulez des résultats. Donald Trump est mon homme. Il l'a prouvé au niveau national."

Ces propos sont amusants, mais ils contiennent une grande part de vérité. Les conservateurs, en particulier les cols bleus, en ont assez de la dérive gauchiste du pays. Ils en ont assez qu'on leur enfonce l'idéologie transgenre dans la gorge. Ils en ont assez qu'on leur dise que tout est raciste, sexiste, anti-gay ou mauvais parce que cela blesse les sentiments de quelqu'un.

M. DeSantis le sait, c'est pourquoi il a mis l'accent sur la guerre culturelle dans sa campagne. C'est pourquoi il a insisté sur le fait d'être ce que Trump n'a jamais été : un guerrier culturel efficace au niveau politique. Et pourtant, cela ne l'a pas aidé du tout. La MAGA Nation pense que son véritable champion est l'homme que la gauche déteste le plus.

Pourquoi dis-je que cela va plonger l'Amérique, et donc le monde occidental, dans une période de plus grande instabilité ?

La raison évidente est qu'une restauration de Trump provoquerait une réaction imprévisible parmi les libéraux et les institutionnalistes américains. Ils ont perdu les pédales lorsqu'il a gagné en 2016 et ont accéléré le Grand Réveil : le changement de société au sein des institutions pour privilégier l'idéologie de gauche autour de l'identité raciale, sexuelle et de genre. Le retour de Trump serait en grande partie une réaction à la réaction de la gauche et entraînerait à son tour une radicalisation accrue de la gauche.

Vous voyez où cela nous mène. Les États-Unis semblent désormais engagés dans une dynamique incontrôlable qui rappelle l'Espagne du début des années 1930, dans sa marche inexorable vers la guerre civile.

Deuxièmement, même si j'accueillerais favorablement une approche probable de Trump en matière de politique étrangère - en poussant à un règlement de la guerre Ukraine-Russie, par exemple, et en cessant l'intimidation du gouvernement américain envers les pays qui ne partagent pas le libéralisme de Washington sur les questions LGBT - il ne fait aucun doute que les troubles qui suivraient une restauration de Trump affaibliraient la position de l'Amérique dans le monde à un moment où les périls s'accumulent. L'Amérique est déjà divisée contre elle-même en interne, avec un nombre historiquement bas de personnes exprimant leur fierté pour le pays. Une Amérique dont les établissements diplomatiques et de sécurité nationale sont en désarroi, voire en révolte ouverte contre le commandant en chef - l'affaire de l'"État profond" - est une Amérique plus encline à inviter ses ennemis à l'attaquer ou à l'exploiter d'une autre manière. Les pays européens, qui sont devenus plus faibles et moins capables de s'opposer à Washington, devront y faire face.

Le plus important, je pense, est ce qu'une restauration de Trump dirait de la dégradation de la démocratie américaine.

Il était impensable, jusqu'à ces dernières années, qu'un homme confronté à autant de problèmes criminels et méprisant si ouvertement les normes morales puisse être élu président. Souvenez-vous : Les électeurs des primaires républicaines choisissent massivement Trump, bien qu'ils aient en Ron DeSantis quelqu'un de Trumpiste sur le plan politique, efficace sur le plan politique et sans drame personnel. Cela signifie que Trump ne peut pas être compris en termes politiques démocratiques libéraux normaux, mais plutôt comme une figure de culte de la personnalité.

Je n'ai pas beaucoup de mal à comprendre pourquoi de nombreuses personnes aiment Trump (nous y reviendrons plus loin). Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi tant d'Américains persistent à penser que le soutenir est un choix intelligent alors que nous avons eu quatre ans pour voir comment il se comporterait au pouvoir. À l'exception du pouvoir judiciaire fédéral, en particulier de la Cour suprême, Trump n'a pas obtenu de bons résultats. Et ses manigances post-présidentielles ont coûté au GOP le Sénat en 2020, ainsi que des revers importants lors des élections de mi-mandat en 2022.

Pourtant, pour les inconditionnels du MAGA, Trump ne peut pas échouer ; il ne peut qu'être trahi. Dans le sondage du Times, les électeurs des primaires du GOP ont déclaré que Trump était bien meilleur que DeSantis pour "faire avancer les choses" et "capable de battre Biden" - des affirmations qui sont facilement remises en cause par le bilan. Cela nous indique qu'ils aiment Trump non pas pour ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Ils l'aiment parce qu'il est détesté par les mêmes personnes qui les détestent. "Je suis votre châtiment", s'est vanté Trump devant une foule en campagne au début de l'année. Comment peut-on entendre cela et ne pas craindre pour la santé de la démocratie ?

Cela dit, pourquoi me considère-je comme l'un des 37 % d'électeurs conservateurs - un nombre égal à la base MAGA - qui sont "persuadables" (les 25 % restants sont fermement opposés à Trump) ? À cause de la décadence de l'establishment américain et du mépris qu'il a pour les gens comme moi. Oui, c'est une affaire de Joe Biden, mais en aucun cas seulement une affaire de Joe Biden.

Pensez-y :

- Depuis la fin de la crise du COVID, nous avons appris à quel point le gouvernement américain a menti sur ce qu'il savait, et a exercé son autorité pour faire pression sur les médias et les entreprises technologiques afin qu'ils gèrent le récit, contre les intérêts du public américain

- Nous avons appris qu'avant l'élection de 2020, les médias américains et les géants de la technologie ont activement supprimé les reportages sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, et qu'une cinquantaine d'élites de la sécurité nationale, y compris d'anciens directeurs d'agences de renseignement américaines, ont signé une lettre publique dénonçant les reportages sur l'ordinateur portable comme étant de la "désinformation russe". Bien entendu, les informations sur l'ordinateur portable étaient vraies.

- Bien que les grands médias américains n'aient montré que peu ou pas d'intérêt pour cette histoire, la corruption de Hunter, le fils camé de Biden, dont la réputation est détruite de jour en jour par des révélations de plus en plus nombreuses sur des affaires douteuses, sape l'idée que Biden est moins corrompu que Trump. Des dénonciateurs du gouvernement - y compris des démocrates - ont témoigné qu'ils avaient subi des pressions pour ménager le fils du président. La semaine dernière, l'accord de Hunter Biden avec les autorités fédérales s'est effondré sous l'effet de l'examen judiciaire, ce qui soulève la question de savoir pourquoi le ministère de la Justice l'a traité avec des gants.

- L'administration Biden a mis la pédale douce pour faire avancer la cause de l'homosexualité, notamment en tentant de forcer les districts scolaires à enseigner l'idéologie LGBT aux enfants en bas âge. Mais le problème dépasse largement le cadre de l'exécutif. D'un bout à l'autre du pays, les systèmes scolaires ont discrètement imposé des politiques visant à propager auprès des enfants une idéologie radicale en matière de race, de sexe et de genre. Le monde universitaire américain est en train de s'autodétruire pour la même raison. Les domaines du droit et de la médecine, dont le fonctionnement est essentiel à une société moderne avancée, sont en train d'imploser pour des raisons idéologiques.

- La criminalité et les sans-abri sont un fléau énorme pour de nombreuses villes américaines, les plus libérales étant les plus répugnantes. Le vol à l'étalage est incontrôlable, les voleurs se livrant effrontément au vol dans les magasins parce qu'ils savent qu'il ne leur arrivera probablement rien. L'idéologie progressiste, notamment en matière de lutte contre la criminalité, y est pour beaucoup.

- La frontière sud de l'Amérique est restée ouverte pendant les années Biden.

- L'armée américaine a succombé à l'idéologie woke qui s'est emparée de toutes les autres institutions d'élite. Les forces armées ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de recrutement, car de plus en plus de jeunes Américains ne voient pas pourquoi ils devraient être prêts à mourir dans une armée qui donne la priorité à l'endoctrinement politique plutôt qu'à l'acquisition de compétences de combat, y compris la cohésion de l'unité. La marine américaine, par exemple, a du mal à construire des navires, mais elle n'a eu aucun mal à trouver une drag queen officielle.

Je pourrais continuer, mais vous avez compris. Les États-Unis connaissent un grave déclin interne, et ce même si Donald Trump passait ses années de retraite à regarder tranquillement les couchers de soleil sur Palm Beach. Oui, Trump est un clown effrayant pour de nombreux Européens, même pour les conservateurs européens, mais il ne faut pas se méprendre sur la colère et la frustration justifiées de dizaines de millions d'Américains face à la situation du pays et à la classe dirigeante - tant démocrate que républicaine - en charge des institutions défaillantes. Ces gens savent que les élites les détestent, eux et ce qu'ils représentent, et n'ont jamais cessé de les considérer comme des "déplorables", pour reprendre le terme toxique d'Hillary Clinton.

C'est aussi vrai aujourd'hui qu'en 2016 : Donald Trump n'est pas la cause de la crise, il n'en est que le symptôme le plus puissant.

Texte initialement publié sur The European Conservative. Traduit avec leur aimable autorisation. Texte original à retrouver ici.