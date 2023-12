"Traverser la nuit" de Hervé Le Corre : Prix des Lecteurs Quais du Polar 2023

Hervé Le Corre est un auteur de roman policier français. Professeur de lettres, grand lecteur de littérature policière, il commence à écrire à l'âge de 30 ans des romans noirs et connaît un succès immédiat. Il cumule les prix : prix Mystère de la critique et Grand Prix du roman noir de la Ville de Paris en 2005 pour L’Homme aux lèvres de saphir ; Grand Prix de littérature policière en 2009 pour Les Cœurs déchiquetés ; prix Landerneau, prix Michel-Lebrun et prix Le Point du polar européen en 2014 pour Après la guerre… Hervé Le Corre remporte le prix des Lecteurs Quais du Polar avec Traverser la Nuit, son treizième roman.

LA LECTRICE

Ariane Brousse a joué dans plus d’une vingtaine de pièces en France et à l’étranger. Elle joue avec le Théâtre du Phare. Par ailleurs, elle tourne régulièrement pour la télévision, comme dans Scènes de Ménage. Elle enregistre de nombreux livres audio ainsi que des podcasts pour Arte Radio et France Culture.