Tous Israéliens !

Les racines produisent l’urgence. La mienne en tous cas. Mais, même si vous n’êtes pas Juif, Israélien en l’occurrence, et que vous répondez à la définition de ce que l’on considère comme un être humain, vous ne pouvez aujourd’hui ne pas être terrifié, horrifié, mais surtout révolté, par ce qui vient de se passer.

Révolté par la réaction de certains. Révulsé par ceux qui les financent. Et, mais je ne trouve pas un mot assez fort, anéantis de voir la réaction de joie et de haine des Palestiniens face à ces enfants, ces femmes âgées, enlevées et exhibés comme des animaux, souvent à l’arrière de 4X4 achetés avec les aides détournées et l’argent du Qatar, les amis de notre ancien Président de la République, ou l’Iran, avec qui l’on pense qu’il faut pactiser, et avec qui il semblait de bon aloi de discuter approvisionnement en énergie depuis la crise d’Ukraine. L’énergie en provenance d’Iran porte aujourd’hui le sang de 700 Juifs Israéliens. J’imagine que l’Europe le trouve plus acceptable que le gaz Russe ?

Le seul « avantage » de cette situation, est de faire tomber les masques, pour ceux et celles qui voulaient feindre de les ignorer. Pour ceux qui se réfugient derrière cette idée rassurante que le seul extrémisme qui soit dangereux pour la démocratie est l’extrémisme de droite. Si vous avez relu depuis hier les déclarations actuelles ou anciennes de nos « amis » Insoumis, et pire, si vous avez lu le communiqué de presse du NPA de Poutou et Besancenot, vous aurez enfin compris, que l’extrémisme le plus haineux, le plus bas, le plus minable, c’est celui de la gauche.

De Plenel à Besancenot en passant par les Insoumis. NPA indiquait aujourd’hui son soutien à Gaza, une façon qui convient aux lâches, une méthode de contournement qui permet de faire comprendre sans avoir le courage de le dire, que l’on aime quand les Juifs sont tués, et traînés au sol. Aujourd’hui ils ont franchi le cap de l’abject. Par leur communiqué, ils indiquent leur soutien à une nouvelle forme de génocide, à leur jubilation à peine dissimulée, de voir ainsi des enfants traînés par les cheveux, et peut-être assassinés demain, au prétexte qu’ils sont Juifs et que finalement, il est tellement bon de terminer un travail laissé en plan en 1945.

Comment pouvoir se targuer d’être en Démocratie, si le NPA a encore demain, une existence légitime ? Si la plupart des députés, Insoumis, restent au Parlement, le cœur de la République, que leur seule présence entache définitivement. Si demain, il n’y pas un Procureur de la République pour demander la fermeture pure et simple du NPA. S’il n’existe pas une voix pour s’élever et demander l’interdiction de certains députés Insoumis, alors, svp cessez non plus comme Polnareff de m’appeler France, mais de d’appeler la France une Démocratie. Les SOS Racismes et autres officines de gauche, vont-ils se manifester contre l’horreur de ce soutien politique antisémite ? Je suis certain de pouvoir compter sur leur silence assourdissant.

Je ne veux pas aller trop loin, car ce n’est ni ma compétence, ni mon rôle, dans ces colonnes, mais ce problème de Gaza ne sera jamais résolu. Le Hamas et l’autorité Palestinienne n’a aucun intérêt à la fin de ce conflit. Ses dirigeants ont fait fortune, et continuent à empiler les dollars et conserver le pouvoir. Le sort des Gazaouis, est en fait, leur moindre souci. Tous ceux qui connaissent certaines sociétés Suisses qui font du rétrofitting d’avions privés, savent qu’une large partie de leurs clients très réguliers, sont Palestiniens. Officiellement payés au smic local. Le pire ennemi de la liberté et de la paix pour Gaza, ce n’est pas Israël, mais ses « protecteurs », ce Hamas que les Insoumis et le NPA considèrent au même rang que Médecins sans Frontières, ou le Club Med. Je saigne, en écrivant ces mots, je saigne comme celui qui espère qu’une saignée pourra filtrer les impuretés, mais plus je saigne, plus je souffre. J’espère que pour Ursula, l’incompétente à la tête de l’Europe ou que pour notre président, si prompt à dénoncer les coups de canifs à la démocratie, l’heure est venue de passer du concept aux actes. Interdisez le NPA. Faites condamner les Insoumis qui rient et se réjouissent. Depuis si longtemps. Vous en avez l’occasion. Ne rien faire, anéantira le peu qu’il reste de crédibilité, et le drapeau à étoiles, prendra la couleur du sang des Israéliens tués hier.

La bande de Gaza reste une erreur historique. Je ne suis pas légitime pour juger l’histoire, ni pour proposer des solutions, mais nous le savons tous, la Jordanie, dont 80% de la population est palestinienne, aurait dû être la terre des Palestiniens, plutôt cette verrue insensée, cette hérésie, qui place au quotidien des ennemis face à face, plutôt que les éloigner les uns des autres. Une ville de Gaza, qui n’a pas de réalité Palestinienne, elle qui a été depuis l’an 1500, la terre d’au moins 5 « nationalités » différentes. Il faut malheureusement que Gaza disparaisse, pour que le Hamas disparaisse à cette occasion, et que la paix s’impose enfin. C’est que ce que le Premier Ministre Israélien, finalement signifie, en proposant aux civils de partir afin de raser chaque endroit capable d’abriter un membre du Hamas, et de récupérer les otages.

Pour en finir avec cette tribune que je n’aurais jamais imaginé écrire, j’aimerais m’adresser aux « porcs » que nous avons tous vus aujourd’hui, cette sous-race, que la comparaison avec cet animal qu’ils ne sont pas censé approcher ou manger, magnifie encore beaucoup trop. Ces minables, qui paradent, avec des jeunes filles, dénudées, les armes à la main, déclenchant l’allégresse de leurs concitoyens, qui lui crachaient sur la pauvre gamine, au passage. Démonstration de virilité, de centaines d’hommes qui doivent être fiers de pouvoir faire valoir leur force sur une gamine de 14 ans. S’ils sont des pères, après tout, les animaux, les monstres malheureusement, se reproduisent, j’imagine la fierté de leur fille, quand elle aura cet âge, de savoir que leur père aura triomphé d’une mineure sans défense, venue danser 2 jours à quelques kilomètres (une erreur majeure des organisateurs, comment peut-on organiser une rave-party, à quelques kms de Gaza ???). Ce spectacle donne la nausée et renforce l’envie d’anéantir tous ceux, NPA en tête, qui peuvent trouver là une cause à défendre et un racisme à masquer.

Pour s’offrir un avenir, il faut accepter de faire enfin faire table rase du passé. Il n’est plus temps de se contenter de demi-mesures. Elles ne peuvent accoucher que d’échec total. Israël, j’espère que ce jour, tout le monde t’aime. Élevons-nous tous contre la barbarie. Exigeons que le Qatar concentre son argent à acheter des Clubs de foot, et cesse de l’envoyer au Hamas (officiellement 30M par mois pour l’autorité sur place), ou sinon qu’ils soient condamnés à quitter notre territoire. Sarkozy n’est plus président, nous n’avons pas à assumer sa dévotion au Qatar. Voir des décérébrés porter un maillot du PSG avec le mot du Qatar mis en avant, est la reconnaissance et un soutien au meurtre. Terminons-en avec l’Iran. Sans son soutien, les cinglés du Liban et du Hamas, devront partir en retraite avec les milliards détournés, mais au moins cesseront de tuer nos enfants. Quelqu’un avec ce courage ?