"Tocqueville" de Sophie Vanden Abeele-Marchal

Le livre fait partie de la collection « Qui es-tu ? », consacrée aux philosophes, une dizaine de titres parus, avec un objectif de vulgarisation universitaire dans une sorte de « Que sais-je » approfondi.

L’auteur décrit la mue d’Alexis de Tocqueville, descendant d’une vieille famille légitimiste, remontant à Guillaume le Conquérant, au service des Bourbons jusqu’à la Restauration, en un théoricien majeur de la démocratie libérale. Chez Tocqueville, il n’y a nulle révolte contre son milieu, mais une évolution de raison qui le conduira à un ralliement sans enthousiasme à la Monarchie de Juillet dès 1830.

Le point de départ est un voyage de 9 mois et demi aux Etats-Unis de mai 1831 à février 1832, dans le cadre d’une mission officielle, non rémunérée, d’étude du système pénitentiaire américain. Accompagné de son ami de toujours, Gustave de Beaumont, Tocqueville écrit avec lui un rapport en six volumes diffusé en 1833 sous le titre Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France. C’est un succès immédiat, avec de nombreuses traductions, qui assure la réputation des deux très jeunes auteurs.

De ce voyage, Tocqueville tire son livre majeur De la démocratie en Amérique qui lui assurera immédiatement une réputation mondiale, toujours aussi grande aujourd’hui. La première partie, consacrée à la description du système politique américain et de ses institutions, est publiée en 1835. La seconde partie, encore plus célèbre, publiée en 1840, élargit la réflexion à la théorisation des caractéristiques de la démocratie libérale. Ce livre fondamental vaut à Tocqueville d’être élu en 1838 à 32 ans à l’Académie des sciences morales et politiques et en 1842 à 36 ans à l’Académie française.

Tocqueville est élu député de l’arrondissement de Valognes en 1839 et constamment réélu jusqu’à la révolution de 1848, qu’il a accueillie plutôt favorablement, appartenant à l’opposition modérée de centre gauche durant la Monarchie de Juillet. Malgré le passage du scrutin censitaire, représentant 2 % de la population, au suffrage universel masculin, Tocqueville est facilement réélu et devient durant cinq mois ministre des relations extérieures du gouvernement Odilon Barrot. Membre, puis président de la commission de révision de la constitution, il ne réussit pas à faire prévaloir ses vues en faveur du bicaméralisme à l’américaine.

Opposant de toujours à Louis Napoléon et au bonapartisme, touché par les premières atteintes de la tuberculose dès 1850, Tocqueville se retire dans ses terres après le coup d'État du 2 décembre 1851. Il y poursuit son œuvre avec son autre livre majeur L’Ancien Régime et la Révolution dont la première partie paraît en 1856. Cette œuvre restera inachevée par la mort prématurée de son auteur en 1859.