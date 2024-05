Théâtre : "Dans ton cœur", populaire, poétique et acrobatique

D’abord et au centre de tout, il y a la jeune femme marchant dans une ville moderne et obscure, mais aux façades transparentes. Puis une rencontre amoureuse, sur une chaine de montage, une vie à deux encombrée de réfrigérateurs mobiles, de machines à laver et de fours à micro-ondes excités, pour ne rien dire du téléphone portable omniprésent.

Deux grossesses et autant de bébés plus tard, la vie du couple s’enlise dans le train-train, à peine égayé par les bains de l’une et les cours de natation de l’autre. La maison s’agrandit, le frigo se remplit, le rythme des lessives s’accélère et le quotidien dérape. Les disputes surviennent, la violence aussi.

Cependant, malgré la trivialité des gestes quotidiens, les corps s’envolent, dessinant dans les airs de stupéfiantes pirouettes, des figures gracieuses et vertigineuses qui, sans un mot - sauf au téléphone - réenchantent la routine. Entre les infidélités de l’un et les rêves de l’autre, la vie suit son cours… jusqu’aux retrouvailles.