"The Railway Men : Les héros de Bhopal" de Shiv Rawail

Nuit du 2 au 3 décembre 1984 : une des plus grandes catastrophes industrielles de l’Histoire vient d’éclater à Bhopal (centre de l’Inde) !

Inspirée de faits réels, cette série nous fait vivre la tragédie enclenchée par la fuite d’un gaz émanant d’une usine d’Union Carbide, entreprise américaine de pesticides implantée en Inde fin des années 70.

Cette fameuse nuit, qui fut la conséquence de bon nombre de négligences et d’incompétences accumulées depuis l’installation du site, a entraîné dans son sillage pas moins de 3000 morts.

Au final ce furent près de 15.000 à 20.000 décès qui auraient été répertoriés ; cela sans compter tous les cas de morbidité : cécités, malformations et cancers qui ont fait suite.

La fiction de cette catastrophe est à mettre en parallèle avec celles diffusées sur Arte et Netflix concernant Tchernobyl (Ukraine) et Fukushima (Japon), dont les causes divergeaient puisque dans ces 2 cas elles étaient liées à des fuites radioactives.

Toujours est-il que quelle que soit la catastrophe, on est mis face aux erreurs humaines et encore plus aux incompétences diverses, celles des politiques mais aussi celles des responsables ou celles des employés. A signaler que pour ces derniers, avec Railway Men, nous atteignons le « pompon », dans un pays en passe de devenir la 5ème économie du monde, mais freiné dans son ascension par ses problèmes internes.

L’autre point commun qui se dégage des 3 catastrophes est l’engagement humain, spécifique à chacun de ces pays et qui correspond chaque fois à leur propre mentalité.

Engagement et solidarité exceptionnels ont ainsi mis en lumière le rôle de héros ordinaires, appelés chez nous lors du Covid, les seconds de cordée.