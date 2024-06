"The Fisher King" : un spectacle touchant et plein d’humanité

Malgré la qualité de l’interprétation et de la mise en scène, l’histoire ne passe pas facilement de la pellicule à la scène. Certes, on veut bien croire à l’amitié entre Jean Lucas et Parry, à la rédemption du premier et la quête du second, mais le spectacle traîne un peu en longueur sans qu’on puisse forcément en définir la cause. Peut-être est-ce parce que l’univers de Terry Gillian, fait de naïveté magnifique et un peu simpliste, est tellement personnel qu’il est difficile à transposer sans lui ?