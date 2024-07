Tests crèmes solaires : les produits vendus à indice de protection 50 + n’atteignent que rarement l’efficacité promise par les marques

Les produits solaires SPF 50 + sont-ils tous vraiment efficaces ?

Atlantico : Le SPF 50+, l'indice de protection 50 ou 50+, permet de bloquer environ 98 % des UVB. Votre bilan concernant les crèmes solaires est assez inquiétant cette année. Cet indice n'est que rarement atteint par les marques dans le cadre de vos études. Quel serait votre bilan au regard de vos travaux ? Faut-il s'inquiéter que le SPF 50+ ne soit pas respecté ?

Laurence Coiffard : Il y a matière à inquiétude et la situation se dégrade d'année en année. Nous avions déjà alerté sur les risques du temps de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Les produits de protection solaire dans l'Union européenne ont un statut de produits cosmétiques. Le statut a évolué. Ils relevaient de l'ANSM et depuis le 1ᵉʳ janvier, ils relèvent de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

Notre objectif, à très court terme, est d'alerter l'ANSES puisque c'est elle qui a pris le relais de l'ANSM. Dans l'attente d'un nouveau ministre de la Santé, il est important d'alerter le ministre de la Santé sur les risques importants que font courir tous ces produits de protection solaire qui ne sont pas à la valeur affichée.

Quelles sont les conséquences pour les consommateurs de la dégradation de ces produits ? Est-ce qu'il y a des vrais problèmes pour la peau et pour la protection solaire ?

La protection solaire, les crèmes solaires font partie de la stratégie globale de prévention des cancers cutanés. Nous conseillons uniquement des produits SPF 50+ car en dessous et très en dessous, ces produits sont presque un gadget.

Il faut utiliser des crèmes 50+, des crèmes qui aient vraiment cette hauteur d'efficacité là. Les consommateurs ont toute raison de croire ce qu'affiche l'industriel. Beaucoup de consommateurs lambda et de dermatologues pensent que l'industrie est suffisamment sérieuse pour mettre sur le marché des produits réellement efficaces 50+. Il y a une tendance à faire confiance à ce qu'il y a sur les emballages. Les personnes se croyant protégées à hauteur du 50+ risquent de s'exposer au soleil avec ces produits-là en se sentant protégés. Or, certaines de ces crèmes solaires sont une fausse protection. Dans 10, 20, 30 ou 40 ans, il y a un risque de développer un cancer cutané.

Comment expliquer un tel recul des marques sur l'efficacité de la protection des crèmes solaires ? Est-ce lié à des questions de coût ? Comment expliquer qu'il y ait une mauvaise performance par rapport à ces crèmes ?

Cela s'explique avant tout pour un problème de coût. Ce qui coûte le plus dans la confection de la crème solaire est essentiellement les filtres pour atteindre un authentique SPF 50+, qui est l'indice le plus fort que l'on puisse afficher dans l'Union européenne.

Pour les SPF 50+, il faut mettre à peu près dans la crème 20 à 25 % de filtres, ce qui est loin d'être négligeable. Cela va coûter cher dans la préparation. Pour diminuer les coûts de production, l'industrie en met moins. Pour afficher les indices, les industriels utilisent une méthode in vivo et non pas in vitro comme nous l'utilisons. L'industrie est attachée à cette méthode in vivo. Elle y est très attachée car, précisément, cela lui permet de surestimer les indices en utilisant à l'intérieur de la formule certains ingrédients qui ont un effet anti-inflammatoire tel que de l'allantoïne, du bisabolol, des dérivés issus de la réglisse. Ces ingrédients permettent par le test in vivo de surestimer l'indice alors que notre méthode in vitro est beaucoup plus précise et plus valide sur un plan scientifique puisqu'elle ne tient compte que des propriétés vis-à-vis du rayonnement incident. Elle ne rend compte que de la manière dont la crème arrête le rayonnement quand il arrive sur la peau.

Comment se protéger au mieux au regard de vos récentes conclusions sur ces produits 50+ ? Quelles seraient les meilleures méthodes pour se protéger cet été alors que le pouvoir d'achat peut restreindre l'achat de ces produits ? Comment se prémunir au mieux et se protéger contre le soleil ?

Le meilleur conseil que l'on pourrait donner au regard de la situation qui se dégrade en 2024 est un conseil qui ne va pas plaire à tout le monde. Au cœur de notre société, il faut bien reconnaître que le bronzage est depuis des années érigé en modèle absolu de beauté. Il y a une forme de consensus sur la beauté de la peau bronzée.

Pour autant, cette couleur métisse, la peau bronzée a été érigée en modèle absolu de beauté. Certaines personnes à la peau noire veulent s'éclaircir la peau avec des produits dépigmentants. Cela est très nocif pour leur santé.

Les personnes à la peau blanche, les personnes rousses, les personnes blondes et les personnes à cheveux châtains qui ont des peaux claires veulent eux aussi avoir cette peau bronzée.

Lorsque l'on veut éclaircir ou foncer la peau, cela est nocif pour l'organisme.

Le meilleur conseil à donner est quand même au maximum de rester à l'ombre. Les ministres de la Santé successifs, plutôt que de traiter le problème des crèmes solaires, ont adopté la consigne du SPF 50+ car ils considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'attaquer l'industrie sur le sujet.

Face aux risques de produits solaires peu efficaces, il est donc important de rester vigilant, de rester à l'ombre, de garder ses vêtements, de porter un chapeau à large bord et pas uniquement une casquette car le dessus des oreilles n'est pas couvert et aussi porter des lunettes de soleil.

Il est important de se protéger du soleil lors des activités sportives. En période estivale, la crème solaire de qualité est indispensable.

Il ne faut pas exposer les bébés au soleil. Certaines marques précisent que leurs produits peuvent être utilisés dès la sortie de la maternité.

Il n'est pas raisonnable d'inciter de jeunes parents à appliquer une crème solaire sur un bébé sorti de maternité. Il n'y a aucune donnée toxicologique sur l'effet des filtres solaires sur les bébés, sur les nouveau-nés.

Jusqu'à un an, il ne faut pas exposer son bébé. Cela peut être vécu comme une contrainte pour certains parents qui ont envie d'aller à la plage. Avoir de jeunes enfants est une contrainte. Il y a un minimum de sacrifices à faire.

Dès qu'un enfant marche, il va aller partout et il sera difficile de pouvoir le tenir à l'ombre. Cela devient pertinent alors d'utiliser de la crème solaire mais tant qu'il ne marche pas, il faut utiliser toutes les méthodes possibles pour le maintenir hors des rayons ultraviolets.