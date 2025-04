TERREUR EN SOLITAIRE

Terrorisme : Ce que nous avons appris sur les « loups solitaires » au fil des années pourrait nous aider à prévenir de futures attaques

Face au durcissement des stratégies antiterroristes, l’Europe fait désormais face à une menace insidieuse : celle des attaques perpétrées par des acteurs solitaires, indépendants de tout groupe structuré. Plus difficiles à détecter, souvent nourries par des idéologies diffuses et des radicalisations silencieuses, ces violences isolées bouleversent les sociétés et défient les dispositifs de prévention traditionnels.