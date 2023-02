« Terminus Malaussène – Le cas Malaussène 2 » de Daniel Pennac : un roman “puzzle”, irrémédiablement fantaisiste et définitivement souriant !

On pourrait en retenir vraiment deux : divine fantaisie ! Oui, Terminus Malaussène se déroule comme un vrai et bon roman policier. Ses innombrables rebondissements et croisements avec les roman précédents, sa mise en abîme de l'histoire racontée par le personnage de Benjamin qui lui-même s'appuie sur un roman qui raconte une partie de l'histoire, pourraient paraître tout à fait improbables ; ils ne le sont pas, soulignant s’il était besoin les talents de l'auteur. Car Pennac n'a ni peur des mots, ni des situations inimaginables. Sa lecture et sa construction restent "un délice" pour les amateurs du genre. Vous fermerez la dernière page en vous disant probablement "non mais Pennac, quel culot dans l'improbable, quel talent dans l'écriture !". Grand moment de détente en perspective. Et vous reposerez Terminus Malaussène avec le sourire aux lèvres - et une question en suspens, à laquelle la réponse fera débat !