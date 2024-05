"Sur la piste des jeux antiques" de Anne Martinetti : un nouvel éclairage sur les Jeux de l'Antiquité

Si le monde entier connait les Jeux Olympiques, ceux-ci ne furent pas, et de loin, les seuls jeux de l'Antiquité grecque (et romaine par la suite). L'album fait donc découvrir d'autres jeux athlétiques : les pythiques, les isthmiques, les néméens, les héréens, les panathénées... De plus, après avoir rappelé la relation des Jeux avec les dieux et la mythologie (alors indissociables), l'ouvrage explique l'organisation des jeux dans les différents stades, l'entraînement, les épreuves, les récompenses, les festivités.

Il trace le portrait de quelques uns des plus grands athlètes dont le nom a traversé les siècles (l'un des plus célèbres Milon de Crotone remporta 6 couronnes à la lutte aux cours de six olympiades successives, 7 à Delphes, 10 à Isthmia, 9 à Némée !) Il souligne la place des femmes (Kallipateira de Rhodes) dans ces concours sportifs ainsi que les enjeux politiques. Puis, il évoque évidemment la mémoire de celui qui fit renaître les Jeux Olympiques, le baron Pierre de Coubertin au tournant du XIXè et du XXè siècle (bien qu'il y ait eu deux Grecs avant lui) et cite les 32 disciplines "modernes" y compris paralympiques avec leur date d'apparition dans les épreuves.