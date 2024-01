Stella Maris : Dialogue entre une jeune femme prodige et génie des mathématiques et son thérapeute

Stella Maris a été publié aux éditions de l’Olivier le 28 avril 2023. Il compte 250 pages et est vendu pour 21,50 euros.

Notre recommandation : ⅘

THÈME

Neuf séances entre une jeune femme de 20 ans, internée volontaire et son thérapeute, nous entrainent sous forme d’un dialogue permanent dans des commentaires riches et variés sur les sciences et particulièrement les mathématiques, et dans des réflexions philosophiques et métaphysiques denses et profondes.

Déjà rencontrée et côtoyée dans le précédent roman de Carson McCarthy, sorti deux mois auparavant, Alicia, est admise à sa demande dans une institution psychiatrique. Au cours de neufs entretiens avec un thérapeute, elle décrit son enfance, son amour inconditionnel mais resté platonique porté à son frère, et la différenciation primordiale à ses yeux entre la physique et les mathématiques.

POINTS FORTS

Si l’on voulait résumer ce roman en disant qu’il s’agit d’un dialogue permanent entre une jeune femme prodige et génie des mathématique et son thérapeute – ce qu’il est – sans tiret, sans verbe annonciateur des prises de paroles, et sur des thèmes aussi extrêmes que les mathématiques poussées au plus haut niveau, le tabou de l’inceste et les hallucinations, on redouterait d’ouvrir ce livre. Et pourtant quel bonheur, quel enchantement, avec quelle facilité Carson McCarthy et son génie de l’écriture nous fait partager cette thérapie. Il faut dire que son héroïne, déjà bluffante dans Le Passager est une très grande personne, à la fois forte et fragile, puissante et démunie et surtout mal dans sa peau et dans ce siècle.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve, à lire sans réserve.

ENCORE UN MOT...

Je ne suis pas matheux, je n’entends rien à la physique, et je ne suis pas très enclin à lire des thérapies : mais ce livre-là est à mes yeux un chef-d’œuvre, ciselant finement les dialogues entre ces deux personnes. Alicia est vraiment un personnage très attachant. Cette lecture a été un régal.

UNE PHRASE

“ La question centrale n’est pas comment on s’y prend pour faire des maths mais comment s’y prend l’inconscient. Comment se fait-il qu’il y arrive manifestement mieux que nous ? On travaille sur un problème puis on le met de côté. Mais il ne s’en va pas. Il réapparaît au déjeuner. Ou quand on est sous la douche. Il dit : regarde ça. Qu’est-ce que tu en penses ? Et alors on se demande pourquoi l‘eau de la douche est froide. Ou bien la soupe. C’est ça, faire des maths ? J’ai bien peur que oui. Comment est-ce qu’il s’y prend ? On n’en sait rien. Page 131