Sondage régionales : les extrêmes (LREM et RN) en perte de vitesse…

Emmanuel Macron le 25 février.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le sondage réalisé pour Les Echos et Radio Classique est très fiable : un échantillon de 5.000 personnes. D’habitude les testés sont au nombre d’un peu plus de 1.000. Les intentions de vote s’établissent mollement à 20% pour les tenants de Marine Le Pen et, encore plus mollement, à 17% pour les partisans de Macron. Comme l’explique Bruno Jeanbart de l’institut de sondage, ce sera difficile pour la présidente du Rassemblement National et extrêmement difficile pour LREM.

Les macronistes n’auraient, selon ce sondage, aucune présidence de région. Les frontistes, eux, peuvent quand même espérer l’emporter en PACA. Au soir de cette défaite annoncée, on imagine aisément ce que diront les porte-paroles de LREM. Ils déclareront que ce scrutin n’était que régional et que, par conséquent, il n’a aucune valeur nationale. Or le détail du sondage dit exactement le contraire. Et c’est ce détail qui est le plus intéressant.

13% des sondés entendent par leur vote manifester leur soutien à Macron. Ils sont 37% à vouloir lui signifier leur rejet ! Et seul un électeur sur deux ayant voté Macron en 2017 mettra un bulletin LREM dans l’urne.

2017, parlons-en. Marine Le Pen s’était alors heurtée au plafond de verre, son rejet étant beaucoup plus puissant que l’adhésion qu’elle pouvait susciter. Et si en 2022 c’était Macron qui se cognerait la tête contre ce fameux plafond de verre ? Nous ne voulons pas nous arrêter là car nous souhaitons clore cette chronique par une note résolument comique.

Les écologistes de Rhône-Alpes ont commandé un sondage montrant qu’ils talonnaient Laurent Wauquiez. Youpi, hourra ! Il y a un hic. Ce sondage ne mesure pas les intentions de vote mais le « potentiel de vote » ! Les écologistes remporteront donc « potentiellement » le scrutin. Quand la grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf…