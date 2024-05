Sommes-nous vraiment sur le point de parler aux baleines ?

Vue d'une baleine grise dans l'océan Pacifique à Los Cabos, dans l'État de Basse-Californie, au Mexique, le 21 février 2024.

La dernière décennie a vu une explosion de nouvelles recherches sur certains des sons les plus fascinants de la mer : les vocalisations des baleines et des dauphins.

Les scientifiques ont découvert comment les baleines à bosse apprennent les chants des populations voisines, de sorte que ces chants voyagent de l'ouest de l'Australie à l'Amérique du Sud. Ils ont découvert que les baleines boréales chantaient 184 chansons différentes sur une période de trois ans, et ont appris comment les grands dauphins utilisent des sifflements caractéristiques pour consolider leurs alliances.

Les chercheurs ont également montré que les dialectes vocaux des cachalots sont d'autant plus différents qu'ils sont en contact les uns avec les autres dans l'ensemble du Pacifique, ce qui suggère que ces dialectes fonctionnent comme des marqueurs ethniques. Les progrès de la technologie, sous la forme de drones, de balises acoustiques et d'enregistreurs, permettent d'accumuler rapidement de telles connaissances.

Une grande partie des signaux émis par les baleines et les dauphins semble liée à l'identité dans des contextes sociaux. Il peut s'agir de l'identification de membres d'une alliance, d'unités sociales et de clans à long terme, d'une population ou d'une espèce particulière. La communication vocale permet également de tisser et de renforcer les liens sociaux et de coordonner la recherche de nourriture en coopération.

Nous avons également assisté à la résurrection d'une vieille idée : derrière toutes ces découvertes se cache en réalité un langage semblable à celui de l'homme. Si nous trouvons les bons outils, nous pourrons le décoder et commencer à parler aux baleines comme nous le faisons avec nos voisins.

Le nouvel outil le plus en vogue est l'IA. À lire certains articles de presse sur le sujet, on pourrait croire que de telles conversations sont imminentes.

Deux études récentes se distinguent par les affirmations spectaculaires qu'elles font sur le langage des baleines. L'une d'elles décrit une baleine à bosse qui répond à la lecture d'un appel par un appel similaire (mais qui finit par s'en désintéresser).

L'importance de cette étude réside dans le fait qu'elle démontre que de telles études de lecture sont possibles, car la lecture des appels d'un animal et l'observation de sa réaction est une méthode éprouvée pour découvrir la signification et la fonction des signaux.

Ce n'est toutefois pas la première fois que des baleines ou des dauphins sont écoutés et, comme l'ont affirmé les scientifiques, ils n'ont pas non plus "conversé" avec la baleine. S'il s'agit d'une "conversation", cela fait des décennies que nous avons des "conversations" plus perspicaces avec d'autres espèces - il y a eu plus de 600 études de ce type sur les oiseaux.

La seconde étude est une analyse détaillée des modèles de clics, appelés codas, produits par les cachalots. Elle montre que les baleines semblent modifier de manière synchrone le tempo de leurs codas lorsqu'elles les utilisent pour échanger entre elles.

Ce type de chorus synchronisé n'est pas l'apanage des baleines. Il existe dans tout le règne animal, des lucioles aux primates. Peu d'animaux présentent une synchronisation aussi époustouflante que les chœurs à quatre voix des troglodytes à queue simple, tandis que les troglodytes heureux utilisent des duos spécifiques à une paire pour signaler leur engagement envers leurs compagnons.

Quoi qu'il en soit, les découvertes du cachalot sont passionnantes et s'inscrivent dans le cadre de notre compréhension générale de la fonction de lien social des codas. Mais les scientifiques ont également tenté d'intégrer ces changements de tempo dans un "alphabet phonétique", "comme l'alphabet phonétique international pour les langues humaines", et c'est cette dernière affirmation qui a fait la une des journaux.

Or, rien ne prouve que les cachalots utilisent ces différents tempos dans des séquences aussi complexes que celles qui caractérisent le langage humain. Nous trouvons de meilleures preuves de l'existence de règles de séquençage complexes chez les pinsons du Bengale. Je me demande pourquoi nous ne voyons pas de gros titres sur des alphabets phonétiques ou des conversations imminentes avec ces oiseaux ?

Ne croyez pas au battage médiatique

Cela fait maintenant plusieurs décennies que nous étudions de près le comportement vocal des cétacés dans la nature et en captivité. Comparez cela à la rapidité avec laquelle vous ou moi pouvons commencer à échanger des idées avec une autre personne avec laquelle nous ne partageons pas de langue - parce que nous utilisons notre théorie de l'esprit pour nous comprendre les uns les autres en tant qu'agents de communication.

Si le langage existait, je pense que nous l'aurions déjà trouvé. Le détecteur de langage le plus puissant que nous connaissions se trouve entre nos oreilles, et nous l'avons utilisé pour apprendre sans effort la langue de notre enfance lorsque nous étions tout petits. Comme le montre l'histoire d'Helen Keller, la langue trouve son chemin.

Persuader la BBC de ne pas qualifier de "langage" les clics des cachalots dans la série Blue Planet II a été le point culminant de ma carrière dans la communication scientifique. Pourquoi ?

Les cétacés communiquent de manière très complexe et nous ne comprenons toujours pas la plupart d'entre eux. Cependant, je suis convaincu que nous devrions cesser de nous focaliser sur le langage, une approche étouffante et anthropocentrique, qui exclut d'autres perspectives sur ce qui se passe. Par exemple, la relation entre la communication basée sur le rythme et la musique pourrait être un meilleur moyen de comprendre la fonction de liaison de la synchronisation des coda chez les cachalots.

Nous devrions nous garder de classer les espèces sur une seule dimension par rapport à l'homme, comme si toute l'évolution était un chemin vers quelque chose qui nous ressemble (un peu comme les premiers anthropologues classaient les sociétés en fonction de leur progrès vers la "perfection" occidentale). Au lieu de cela, retirons-nous du sommet de l'échelle et considérons les autres animaux comme des branches distinctes d'un arbre évolutif.

Les deux groupes de recherche qui préconisent de parler aux baleines sont liés à la recherche d'une intelligence extraterrestre (Seti) ou s'en inspirent. Les dirigeants de l'un de ces groupes, le Projet Ceti, affirment que la compréhension du "langage" des baleines nous sera utile lorsque nous rencontrerons les ET.

Nous sommes déjà passés par là. John Lilly s'est également penché sur Seti, en promouvant l'idée que les dauphins étaient une intelligence extraterrestre dotée d'un langage complexe. Ses faibles preuves se sont finalement évaporées dans un nuage de publicité et d'hallucinogènes.

Malheureusement, ses affirmations ont maintenu dans l'ombre pendant trop longtemps la découverte importante des sifflements caractéristiques des grands dauphins et ont jeté un nuage de discrédit sur l'ensemble du domaine de la communication des cétacés, qui a mis des décennies à se dissiper. Il serait tragique que les connaissances importantes d'aujourd'hui subissent le même sort à cause d'affirmations irresponsables et d'une focalisation étroite sur le langage.

Nous devrions nous efforcer de comprendre et d'apprécier ces créatures impressionnantes pour ce qu'elles sont, et non pour la façon dont elles pourraient apaiser notre solitude cosmique.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.