Sectes

Sirens, la série Netflix qui met en lumière le sombre pouvoir d’attraction psychologique des sectes

Sous ses airs de satire décalée, la série Sirens explore les rouages sombres de l’emprise sectaire. Derrière les rituels absurdes et le glamour factice, elle révèle comment l’isolement, la manipulation psychologique et la dépendance affective enferment les individus dans une prison mentale. Un récit dérangeant sur la banalisation de la violence invisible et sur la facilité avec laquelle on croit qu’on y résisterait.