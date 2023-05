"Showing up" de Kelly Reichardt : la réalisatrice phare du cinéma indépendant américain retrouve son actrice fétiche, Michelle Williams, pour la quatrième fois

Fille d’un officier de police et d’une mère employée de l’Agence fédérale de la lutte antidrogue, Kelly Reichardt, née à Miami en 1964, s’est d’abord passionnée pour la photographie. C’est à New York en 1989 qu’elle va s’intéresser au cinéma, en supervisant les costumes de L’Incroyable vérité,un film dans lequel elle tient un petit rôle, puis, en 1991, en collaborant à la réalisation de Poison,un film de Todd Haynes. Elle devient ensuite une cinéaste indépendante, plutôt à contre-courant, ce qui fera sa singularité.

En 1995, elle tourne son premier long métrage, River of grass, pour lequel elle rafle le Grand Prix du Jury au Festival de Sundance. Vont suivre : en 2006, Old Joy; en 2008, Wendy et Lucy ( sélectionné à Un Certain Regard au Festival de Cannes); en 2010,La Dernière piste, un western minimaliste; en 2013, Night Movies; en 2016, Certain Women et en 2019 First Cow.

Showing Up est le huitième film de cette réalisatrice, qui scénarise et monte aussi la plupart de ses films et à qui le Centre Georges Pompidou à Paris avait consacré en 2021 une rétrospective intégrale. Aujourd’hui Kelly Reichardt est considérée comme la papesse du cinéma américain indépendant. Le critique français Jean-Michel Frodon voit en elle une cinéaste « essentielle, pour aujourd’hui et pour demain ».