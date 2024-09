Selon OpenAI, son programme Strawberry est capable de raisonner. En toute logique, il devrait aussi l’être de tromper délibérément les humains

Shweta Singh est professeur adjoint de systèmes d'information et de gestion à la Warwick Business School de l'université de Warwick. Elle a également été sélectionnée et nommée membre du Warwick Institute for Global Sustainability Development (IGSD), où elle s'efforce d'atteindre les objectifs de durabilité des Nations unies en matière de réduction des inégalités, de promotion de l'égalité des sexes et de promotion de sociétés inclusives par le biais de l'intelligence artificielle responsable.