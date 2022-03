Sécurité, ce bilan si lourd à porter pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec Gérald Darmanin à l'hôtel de ville de Tourcoing, le 2 février 2022

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Lutte contre la criminalité, en général - Les Français sont mécontents du quinquennat Macron (Le Figaro, 7/02/2022) :

- Maintien de l’ordre (mauvais, très mauvais) : 65% des Français

- Agressions des personnes (mauvais, très mauvais) : 71% des Français

- Vols et cambriolages (mauvais, très mauvais) : 68% des Français

Un symptôme de l’impunité du crime organisé : « forte hausse des règlements de comptes en France en 2021 », + 46% sur 2020. En 2021, ± 80 assassinats (entre malfaiteurs) en France, dont 40% dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille.

En France, la violence sociale s’aggrave - Dans les nombreux quartiers hors-contrôle et alentours, parfois jusqu’au centre des villes, y compris moyennes, des bandes ou meutes ravagent leur environnement, véhicules brûlés, pneus crevés, trafics dans les rues, incendies de conteneurs à ordures et de mobilier urbain, rodéos nocturnes, agressions et menaces de passants, etc. Côté rodéos, « ils sont, sur le terrain, toujours aussi nombreux », notamment dans les « quartiers sensibles » du Nord, de la Seine-et-Marne, du Rhône, de la Gironde et de l’Isère.

Aussi, multiplications des squats et des bidonvilles, souvent criminogènes,

Enfin, dans la « zone gendarmerie » (villes moyennes et campagnes), le nombre des « coups et blessures volontaires » et des cambriolages, s’aggrave chaque année.

Lutte contre le trafic de stupéfiants - Sondage de la Commission européenne (été 2021) : 76% les Français considèrent le trafic des stupéfiants comme un problème grave et qui empire. Dans l’UE, les Français sont les 2e plus inquiets à ce sujet. Le 7 février 2022 (dans Le Figaro), les sondés estiment « mauvais/très mauvais » le bilan du quinquennat Macron en matière de drogues, à 73%.

Vanté par M. Darmanin et la préfète de police de Marseille, le « pilonnage » des lieux de trafics (ou « fours ») est futile. Exemples récents : pour les policiers de terrain, Saint-Ouen (93), est un « four » à ciel ouvert. La police y passe, les dealers restent. On en arrête un ? « 30 minutes plus tard, dit un flic de base, un autre prend sa place ». [Autre policier] « Les lieux de deal se reconstituent dès le lendemain. Ils n’hésitent pas à nous cracher au visage ». Fin 2021, « coup-de-poing » contre un gros « four » de Seine-Saint-Denis. Le lendemain, dit un voisin : « Y’a déjà des gars qui sont revenus ; c’est comme les cafards ». Les Narcos se moquent tant de l’Intérieur qu’ils font à présent la publicité de leurs « fours » sur les réseaux sociaux, avec adresse et heures d’ouverture.

Même agitation factice pour la répression de la prostitution des mineures. Le patron d’un hôtel du Neuf-Trois : « Quand la police vient, ça se calme pendant une ou deux heures. Mais les proxénètes reviennent toujours et sont très menaçants ».

Marseille « laboratoire de la sécurité du gouvernement » - Échec sévère. Malgré les visites constantes de MM. Macron, Castex et Darmanin, les règlements de comptes s’y poursuivent imperturbablement dans les quartiers nord hors-contrôle, où le prix des doses de drogue n’augmente pas, cet indice prouvant seul que le « pilonnage » fait mal aux dealers. En outre : cambriolage (logements) à Marseille, de 2017 à 2021 : + 13% ; violences dans l’espace public, + 10%.

Toujours plus de ces infractions qui exaspèrent les Français

- Les vols par ruse ou « à la fausse qualité », surtout aux domiciles de gens âgés, explosent. Ils sont d’abord le fait de nomades, mobiles, agissant dans plusieurs pays d’Europe et peu réprimés.

- Siphonage de carburant par des gangs allogènes : poids-lourds, pipe-lines, cuves, réservoirs d’engins de chantier, de tracteurs, d’autobus ; dans des stations-services - voire braquages de camion-citerne : forte hausse. Dans l’Ain, plus de cent plaintes en janvier-février 2022.

- Vols des pots catalytiques des véhicules (contenant un peu de palladium & rhodium, métaux précieux). Des gangs des pays de l’Est déplacent ou retournent les véhicules et scient les pots. Des dizaines de plaintes dans chaque département, notamment dans l’est de la France.

- Cambriolages en série (Géorgiens, Albanais, faux « Mineurs isolés »). Nouvelle technique : ils cisaillent les câbles électriques des portails et garages pour pénétrer les domiciles ; ce, partout en France désormais.

- Pillage des chantiers du bâtiment-travaux-publics et vol de métaux, d’outils onéreux, etc. Cas les plus fréquents : les quartiers nord de Marseille et alentours dans les Bouches-du-Rhône.

- Vol en série dans les fermes et élevages : agneaux, chevreaux, poules, etc., par des nomades. En un an, pour la seule Loire-Atlantique : 340 vols d’ovins, chez des éleveurs modestes, incapables de financer de lourds systèmes protecteurs, à l’échelle d’une ferme.

Tricheries et falsifications du ministère de l’Intérieur

Promesses de renforts de policiers sur le terrain : Seine-Saint-Denis (« Rapport sur les moyens de l’État dans le 93 »). Malgré les promesses de M. Darmanin, le département passant de 1,5 million à 1,63 million d’habitants, il y avait en 2007 un policier pour 358 habitants ; en 2021, un pour 457. Côté cadres de la police, (dans le 93, toujours) en 2007, 273 commissaires et officiers ; en 2021, 138. Toutes fonctions confondues, - 15% de policiers dans le département, de 2007 à 2021.

Résultats dont M. Darmanin se vante tant : en fait, des « Infractions révélées par l’action des services » (IRAS). L’Intérieur ne mesure plus la criminalité en France, mais son propre boulot ! Comme si le médecin prend sa propre température et non pas celle de ses patients - et se réjouit ensuite de leur bonne santé...

Les statistiques de l’Intérieur reposent sur « L’État 4001 », formulaire que tout commissariat ou gendarmerie remplit à chaque infraction constatée, « zone police » comme « zone gendarmerie ». S’agissant des cambriolages, cet état 4001 comporte quatre lignes :

- Ligne 30 : lieux d’habitations, (appartement, etc.),

- Ligne 31 : locaux industriels, commerciaux ou financiers,

- Ligne 32 : autres lieux (maisons de campagne, hangars agricoles, locaux administratifs, etc.).

- Ligne 35, entrée par ruse (sans effraction).

Avant les années COVID, la ligne 30 (logements) représente 58% du total ; le reste (lignes 31, 32 & 35), 42%. Or en temps de pandémie (confinements, couvre-feux, peur des contagions, etc.) les gens restent chez eux. D’autres travaillent plus à domicile. Ainsi : Paris + Petite couronne, 2020 sur 2019, cambriolages de logements, - 23% ; lignes 31, 32, 35, + 40%. Idem dans le Nord : ligne 30, - 19% ; lignes 31, 32, 35, + 28%.

Fin 2021, l’Intérieur ne publie que la ligne 30 (logements) et ose claironner que les cambriolages ont diminué ! En fait, là ou l’Intérieur annonce 100 cambriolages, il y en a au minimum 142.

En outre, des Bordelais indignés alertent que « la police décourage les plaintes pour effractions, et recommandent les mains courantes » ... absentes des statistiques. Vérification faite, cette pratique malhonnête est fréquente en province.