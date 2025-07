Alastair Culham est un botaniste britannique. Il est membre de l'équipe de l'École des sciences biologiques de l'Université de Reading et conservateur de l'herbier de l'Université de Reading. Il est spécialisé en taxonomie végétale, en biosystématique et en applications de techniques issues de la biologie moléculaire, de la phytogéographie et de la phylogénétique. Il se consacre à des recherches générales sur la biodiversité et la taxonomie.