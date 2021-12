Des manifestants brandissent des pancartes lors d'une manifestation pour la Journée des droits des femmes, le 6 mars 2021.

Ce concept fumeux fait fureur aux Etats-Unis et va bientôt arriver chez nous.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Quelques mots d’abord sur ce qu’est une « macro-agression » avant de venir à l’essentiel. Un lynchage, une discrimination à l’embauche, des insultes du genre « sale Noir » ou « sale Arabe ». C’est puni par la loi.

La « micro-agression », c’est beaucoup plus sournois et dommageable car elle n’entraîne pas de poursuites. Un regard, un mot, un battement des paupières suffisent. Voici quelques exemples qui vous permettront de savoir si vous êtes raciste ou non.

Vous vous adressez à quelqu’un qui s’appelle Mouhammad Ahmed Ahmid et vous lui dites « votre nom est difficile à prononcer ». C’est une « micro-agression » ! Ça peut marcher aussi quand il y a une connotation positive.

Ainsi à la fac, vous êtes entouré d’étudiants d’origine chinoise. Ils sont réputés brillants et bosseurs. Vous soupirez : « ça va être difficile pour moi ». Ça aussi c’est une « micro agression » car vous les avez essentialisés comme Asiatiques.

Un Arabe vous parle et vous lui dites : « tiens, vous n’avez pas d’accent ». Même motif, même punition. Un Noir s’adresse à vous, vous comprenez mal ce qu’il dit, car lui a un accent, et vous haussez les sourcils. Un geste qui est lui aussi une « micro-agression ».

Vous n’êtes jamais sorti avec une fille noire ? Le crime est caractérisé car le dédain pour leurs attraits humilie et blesse toutes les filles noires. Vous croisez une femme en burqa, vous la dévisagez pendant quelques secondes. Nouvelle « micro-agression » !

Pour vous prémunir contre cette accusation le mieux c’est de ne pas sortir de chez vous et de ne parler à personne… Au cas où vous n’auriez pas compris, les « micro-agressions » ne peuvent être le fait que des Blancs.

