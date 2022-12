"Sapiens et le climat, Une histoire bien chahutée" de Olivier Postel-Vinay

THÈME

La relation entre l'homme - sapiens- et le climat peut couler de source. Mais l'étude minutieuse des interactions de l'un sur l'autre (et inversement) est en revanche bien plus récente. Si le dérèglement climatique est un sujet récurrent de l'actualité, et singulièrement sur le rôle joué par l'homme, le regard en arrière est "un peu court" souligne Olivier Postel-Vinay. Il nous invite donc à parcourir les centaines de milliers d'années d'archives climatiques et archéologiques, aujourd'hui décryptées grâce à l'étude des cernes des arbres, des stalagmites, des carottes de glaces, des pollens fossiles.

Et de constater qu'un lien fort a uni homme et climat - les climats ayant contribué, semble-t-il, à des évolutions culturelles et politiques majeures. Naturellement l'auteur, au fur et à mesure de son analyse, se rapproche des temps modernes et nous rappelle que nos civilisations ont connu des refroidissements et des réchauffements au moins égaux, si ce n'est pire qu'aujourd'hui, preuves et événements à l'appui. Pas de climato scepticisme dans cette rétrospective, mais le constat d'une grande complexité - objet de la synthèse qui conclut l'ouvrage - dont la conscience doit contribuer à dépassionner les débats sur les causes et solutions au réchauffement actuel du climat.