Russie : reprendre la main ne sera pas si facile pour Poutine, avec ou sans Prigojine

Prigojine et Poutine

Un avion s’est écrasé en Russie, le leader de Wagner, Evgeni Prigojine, serait parmi les victimes. Qu’en savons-nous ?

Viatcheslav Avioutskii : Il est encore tôt, mais plusieurs sources indépendantes confirment que c’est bien le cas et que l’un de ses bras droit Dmitry Outkine était également dans l’avion. Il y a une vidéo qui laisse penser que l’avion, qui reliait Saint Pétersbourg à Moscou a été abattu par un missile ou a explosé en vol. On ne peut pas être certain que Poutine soit derrière cela, mais tout le monde le pense.

Prigojine mort, cela change-t-il les rapports de force à Moscou ?

Viatcheslav Avioutskii : Je crois qu'il est peu probable que cela ait un impact significatif sur le rapport de force au sein du pouvoir russe. Plusieurs facteurs jouent en faveur de cette prédiction.

Tout d'abord, la marginalisation préalable de Prigogine après la tentative de déstabilisation en juin. Le crash de cet avion survient le jour de l’annonce officielle du limogeage du Général Sourovikine. C’est le général qui avait disparu après la tentative de coup d’Etat et qui était soupçonné d’en avoir été partie prenante. Il avait été supposé qu'il eût été arrêté ou qu'il était sous résidence surveillée. L'annonce officielle de son limogeage met fin à ces spéculations et clarifie sa situation actuelle.

En ce qui concerne les conséquences plus larges de la tentative de coup d'État en Russie, les observateurs s’accordent à dire qu’il a été peu concluant. Mais un compromis a été trouvé avec les instigateurs, notamment Prigojine, grâce à Lukaschenko. Les détails exacts restent flous, mais cela semble avoir été une solution de compromis pour éviter de réprimer des individus autrefois considérés comme des héros de la prise de Bakhmout.

Un élément intrigant est l'évolution récente de la situation de Prigogine. Après une période de silence, il a publié une vidéo en Afrique où il se présente en uniforme militaire, tenant une arme automatique. Dans cette vidéo, il exprime des intentions de libération et de recrutement pour des opérations futures en Afrique. Son avion s’est crashé entre Saint Pétersbourg et Moscou, ce qui montre qu'il voyageait librement malgré les conditions de sortie prévues après la crise de juin qui devaient le garder en exil.

La mort de Prigojine ramène en quelque sorte à la situation pré-coup d’Etat. Wagner est devenu superfétatoire dans la nouvelle configuration géopolitique. Ils sont devenus gênants. Même en Afrique, il semblerait qu’après la tentative de coup d’Etat, une autre compagnie militaire privée a émergé et serait en capacité de remplacer Wagner. Et Prigojine était gênant mais il fallait éviter d’en faire un martyr.

Fallait-il s’attendre à sa mort ?

Viatcheslav Avioutskii : Aux États-Unis, Biden a déclaré que Prigogine devrait être attentif à son alimentation. « Si j'étais à sa place, je surveillerais le menu ». Je pense que les Américains ont obtenu des informations provenant de leurs services de renseignement et les communiquaient à travers Biden.

Ce que ceux qui suivent le Kremlin croient savoir c’est que Poutine a échoué à pardonner à Prigogine pour la tentative de coup d'État qui l'a humilié. Cela l'a perturbé sur le plan personnel. Je crois que le problème avec cette tentative de coup d'État en juin est qu’elle a bousculé le petit monde virtuel qui s'est formé autour de lui. La tentative de coup d'État l'a pris par surprise car il croyait pouvoir compter sur une loyauté illimitée. Sauf qu’il y a la tentative coup d’Etat et qu’une partie de l’armée était ouverte au discours de Prigojine voire le soutenait.

Prigojine a mené son coup d’Etat au nom de la justice et de la liberté, et a dénoncé une guerre lancée pour des mauvais motifs et l’intérêt de certains, comme Shoïgu, à se faire de l’argent et de l’honneur. C’est un discours populiste qui ne correspond pas à la réalité mais qui parle à l’armée.

Poutine a été affaibli par le coup d’Etat. La mort de Prigojine va-t-elle le renforcer personnellement ?

Viatcheslav Avioutskii : Aujourd'hui, Poutine est le principal acteur de ce système qui a établi une hiérarchie de pouvoir verticale et consolidé son autorité. Prigojine était un élément dissident au sein de ce système, mais sa capacité de nuisance était relativement modeste. Il ne pouvait pas à lui seul changer la donne dans cette situation complexe. La disparition de Prigogine peut donc être interprétée comme un message à des acteurs que nous ne connaissons pas encore bien au sein de l’armée russe et de Wagner, pour rappeler à ces potentiels dissidents la destinée d’un traître. Poutine veut un système régime, il ne peut pas tolérer d’électron libre. Et l’élimination de Prigojine montre à quel point le régime se rigidifie.

Prigojine n’est pas un opposant dans le sens traditionnel, politique, du terme. Il se présentait comme un loyaliste, qui voulait agir car Poutine était mal informé et trompé. Prigojine accusait Shoigu et d’autres d’avoir mis en place un système corrompu au sein de l’armée qui expliquait pourquoi l’armée russe perdait contre les Ukrainiens.

L’emprisonnement de Navalny a été un premier marqueur, puis une grande partie de l'opposition libérale politique s’est réfugiée en occident. Mais nous assistons à une nouvelle étape de verrouillage du régime, plus violente.