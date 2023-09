"Rouge Karma" de Jean-Christophe Grangé : un polar haletant

Paris, Mai 68 : ce sont les événements. Hervé, étudiant, suit et contemple les affrontements entre forces de l'ordre et les différents courants contestataires de la jeunesse. C'est aussi le temps des premières amours. Il croise la route de trois jeunes-filles : Suzanne, Cécile et Nicole. Il tombe amoureux des trois amies sans rien dévoiler de ses sentiments ni aux unes ni aux autres. C'est l'insouciance sur fond de barricades et d'assemblées générales. Au milieu de cette mêlée, Jean-Louis est un flic infiltré, ancien de la guerre d'Algérie. Il contient avec peine une violence de meurtrier à coup d'amphétamines et dissimule des exécutions sommaires dans une société en pleine mutation.

Mais la grande Histoire va prendre des airs de conte de fée quand Hervé découvre le corps mutilé de Suzanne dans une mise en scène cauchemardesque. Le jeune-homme se tourne alors vers la seule personne qui pourra l'aider à faire face à l'horreur, son demi-frère : Jean-Louis. Débute alors une course impitoyable contre un meurtrier insaisissable qui semble suivre un plan bien précis de meurtres rituels liés au tantrisme. Une plongée dans les différents courants de la spiritualité indienne et des drogues hallucinogènes mènera les deux hommes et Nicole jusqu'au bord du Gange, loin des pavés parisiens.