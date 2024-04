"Ripley" : la mini-série américaine.

Le personnage de Tom Ripley, escroc par opportunisme créé par l’auteure anglaise Patricia Highsmith en 1955 a été à plusieurs reprises adapté cinématographiquement. Et pourtant à chaque fois c’est une découverte, car personnages et environnement diffèrent.

Dans Plein Soleil de René Clément, le duel entre les 2 figures principales, interprétées par Alain Delon /Tom, (film qui d’ailleurs le révèlera) et Maurice Ronet /Philippe se joue essentiellement à bord d’un magnifique voilier sous les couleurs de la Méditerranée, alors que Le talentueux Mr Ripley nous offre une confrontation Matt Damon /Tom et Jude Law/Richard (ou Dickie) dans diverses villes italiennes dont Rome et ses rues sous le grand soleil de l’Italie et sa luminosité. Le spectateur, pris dans la moiteur de cette chaleur estivale, en est accablé.

En cela, très différente est la série Mr Ripley où l’affrontement entre Andrew Scott /Tom et Johnny Flynn / Dickie, se fait sans aucune couleur mais dont le tournage en noir et blanc met l’accent sur le moindre détail de l’environnement que ce soit à Rome avec sa magnifique statuaire, Venise et ses palais tout en clapotis. Finie la luminosité écrasante du sud, mais oh combien fines sont traduites chaleur, moiteur et fatigue, par les plans successifs, les envolées de marche d’escaliers qui se découvrent à chaque coin de rue et que doivent emprunter nos différents personnages.

Ici, on suit réellement les acteurs pas à pas, marche à marche, leurs pensées et leurs actes et celles de Tom qui sont disséquées, très finement ciselées, rendant le personnage vertigineux et l’ensemble donne à la série un niveau de Force que personnellement je n’ai pas retrouvé dans les films.

A une certaine légèreté à la « Dolce Vita » italienne vient s’opposer ici la gravité du propos.

A remarquer que dans tous ces scenarii, cette jeunesse riche, « dorée » transpire l’ennui qu’elle essaye de masquer tantôt par une agitation mondaine, tantôt par un pseudo engagement artistique, donnant encore plus de volume au personnage complexe de Tom.

Cette série m’a donné une très forte envie : à la fois, revoir Plein soleil, découvrir Le talentueux Mr Ripley, d’ailleurs disponible sur Netflix, mais aussi lire le livre à l’origine et « cerise sur le gâteau », acheter un livre d’art sur Caravage !

A chaque fois ce furent des plaisirs différents mais complémentaires.