"Richard II" de William Shakespeare : une fresque historique sur le pouvoir, la légitimité et la trahison

Jusqu’où peut-on repousser les limites d’une certaine éthique politique pour asseoir son pouvoir et sa légitimité ? Sujet éminemment actuel et de tout temps. La pièce de Shakespeare interroge sur l’exercice du pouvoir avec cette fresque historique qui nous plonge au cœur d’une saga familiale aux ramifications complexes. Tout n’est pas toujours limpide dans les interactions entre les différents protagonistes mais s’éclaircit progressivement.

Shakespeare nous oblige à réfléchir, à réagir, à chercher ce qui se cache derrière les apparences ou les évidences, à aller vers la complexité, à lire entre les trous et les troubles de l’Histoire. L’itinéraire de Richard, qui commence par condamner et exclure puis finit par céder et accepter est celui d’un homme qui cherche à comprendre qui il est et quelle est sa place dans le monde.

La mise en scène de Christophe Rauck cherche à décrypter, pour mieux nous faire saisir l’ambiguïté du personnage, toute la subtilité de cette tragédie. La tension est palpable dès les premiers instants, où le roi, Bolingbroke et le Duc de Norfolk apparaissent dans des ronds de lumière qui semblent les isoler les uns des autres et les promettre à un affrontement inévitable. Le décor, sans cesse en mouvement, et la mise en scène accompagnent ce déplacement des consciences jusqu’au final : la chute pour l’un, le trône pour l’autre.