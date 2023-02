Restrictions de circulation pour les JO de Paris : un invraisemblable plan d’asphyxie économique

La mairie de Paris veut passer en force pour réduire la bande passante sur les axes majeurs, en particulier le périph' essentiellement emprunté par la banlieue

Aurélien Véron est président du Parti Libéral Démocrate et auteur du livre Le grand contournement. Il plaide pour passer de l'Etat providence, qu'il juge ruineux et infantilisant, à une société de confiance bâtie sur l'autonomie des citoyens et la liberté. Un projet qui pourrait se concrétiser par un Etat moins dispendieux et recentré sur ses missions régaliennes ; une "flat tax", et l'ouverture des assurances sociales à la concurrence ; le recours systématique aux référendums ; une autonomie totale des écoles ; l'instauration d'un marché encadré du cannabis.

Atlantico : Le programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable du Ministère de la Transition Ecologique a dévoilé un premier aperçu du tracé des voies à l'accès restreint dans le cadre des JO de 2024. Ce qui va bloquer de grands axes de Paris et de sa périphérie. Que prévoit concrètement le texte à l’heure actuelle ? Quel va en être l’impact ?

Aurélien Véron : Le premier projet de voies réservées nous promet un joli chaos en juillet et août 2024 avec des voies tout ou partie réservées sur 3/4 du périphérique, le réseau autoroutier et des grands axes parisiens. Rachida Dati a déjà demandé des précisions et des garanties au Préfet de Police qui a moins d'appétence pour les bouleversements improvisés que la mairie de Paris. La présidente du Groupe Changer Paris exige que les Parisiens, les commerçants, les artisans et toutes les entreprises disposent d’un plan et de créneaux clairs à Paris et sur le périphérique pour pouvoir circuler convenablement et poursuivre leurs activités pendant que se dérouleront les Jeux Olympiques. Qui peut sérieusement envisager les hôtels, les restaurants et toute l’économie parisienne paralysés pendant leur déroulement ?

Quels coûts vont représenter ces arrangements en termes d’embouteillages ? Et en particulier, pour les conducteurs (consommation de carburant, temps perdu, etc.) et pour l'économie (difficultés d’approvisionnement, productivité, etc.) ?

A ma connaissance, aucune étude n’a été effectuée sur ce point. Compte tenu de l’importance de l’activité économique de la capitale et des millions de touristes attendus à Paris cet été-là, l’enjeu mérite d’être évalué. Rapidement. Sans parler de la perturbation de la vie des familles qui doivent pouvoir s'organiser bien à l'avance.

Ces coûts cachés vont-ils être intégrés au coût global des JO ? Le faudrait-il ?

J'ai cru comprendre que le budget estimé des voies olympiques dédiées s’élevait dans sa version initiale à un peu plus de 13 millions d’euros, financé à 100% par l’organisation des JO. La mairie aimerait bien entendu capitaliser sur ces investissements dans la voirie après avoir tant baissé les siens ces dernières années.

Ce seul calcul gains/coûts ne suffira pas. Les cout induits en cas de paralysie devront être mis en face des retombées touristiques positives pour disposer d'une évaluation globale.

Selon les Echos, des voies réservées durant les JO seront maintenues pour le covoiturage. Cela va-t-il pérenniser des difficultés ?

En novembre 2021, la région Ile-de-France avait organisé un référendum sur l’éventuelle suppression d’une voie sur le périphérique. 90% des 79.000 Franciliens participant à cette consultation avaient répondu NON. Il est étonnant que la consultation très récente organisée par le ministère de l’écologie ait été réalisée en catimini et sans aucune publicité. L’Etat et la Ville de Paris auraient-ils peur de l’avis des Franciliens et des Parisiens ? La lecture des avis laissés en ligne sont d'ailleurs quasiment tous négatifs. Seront-ils pris en compte ?

La mairie de Paris veut passer en force pour réduire la bande passante sur les axes majeurs, en particulier le périph' essentiellement emprunté par la banlieue. Si Anne Hidalgo cherche à compliquer la vie des "gueux" de banlieue sous prétexte de réduire les nuisances pour les Parisiens, elle refuse d'étudier l'impact de ces décisions sur la vie des Parisiens. Compliquer la circulation du périphérique se répercute mécaniquement sur la vie des Parisiens. Cette politique de l'embouteillage permanent se répercute non seulement sur le tiers d'entre eux disposant d'une voiture qui mettent un temps de plus en plus long à quitter Paris ou à revenir lors de leurs déplacements hors des murs, elle pénalise indirectement tous les autres habitants de la capitale également. En l'absence de plan global de circulation accompagnant la réduction souhaitable de la place de la voiture à Paris et d'étude d'impact sur les changements par strates, quartier par quartier, la mairie réduit les échanges entre Parisiens et banlieusards, elle rétrécit l'offre d'artisans de plus en plus réticents à se déplacer à Paris et complique la vie des travailleurs venant de banlieue qui ne bénéficient pas d'une offre de transports en commun satisfaisante.

Au groupe Changer Paris, nous avons proposé des solutions pour améliorer les conditions de vie des riverains autour du périphérique (reprise des projets d’enfouissement de l’axe, installation de murs anti bruits, revêtement anti-bruits). L’exécutif a systématiquement rejeté nos propositions pourtant réalistes. Nous avons aussi demandé un plan global de circulation afin de comprendre la logique d’ensemble de la mobilité à Paris. Si possible en partenariat avec les villes de la petite ceinture, nos développements respectifs sont liés. Toujours rien. L'amateurisme et l'improvisation continuent à dominer à l'Hôtel de Ville.