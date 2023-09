"Respire" de Marielle Macé

Soudain, notre cœur bat la chamade. On étouffe, on suffoque : instinctivement la main se porte vers la poitrine, puis en un éclair, le monde autour de nous se contracte, bascule avec la violence d' un pitbull propulsé dans un jeu de quilles.

Ça va, il respire, les premiers mots ouatés, lointains du secouriste.

Petit à petit , la lumière revient...

Profitons-en. Reprenons notre souffle. Ecoutons Marielle Macé, qui nous dit tout ce qui est irrespirable aujourd'hui : intoxication des paysages, des sols, de l' air et des forêts (“nos poumons cosmiques” écrit joliment l' auteure), pollution des relations et du langage. Toutes nos vulnérabilités, avec, on le sait, ces failles béantes chez les pauvres et les travailleurs les plus exposés aux pesticides : farinose des boulangers (comme le père de l' auteure), silicose des mineurs, étouffement chez les soignants de nos hôpitaux, qui quémandent un peu d'air, une pause respiration, dans des emplois du temps inhumains.

Et c' est bien de cela qu' il s' agit, nous rappelle Marielle Macé : il s’agit du lien qui nous unit et nous désunit, d' une forme d' attention à la parole de l' autre, du vivant, pour tenter de devenir des "respirants." La parole vraie d' une mère, une parole un peu tremblée, chuchotée à l' oreille de son petit prématuré, enfermé dans sa couveuse, quelques mots qui suscitent le désir de vivre. L' enfant, écrit Marielle Macé, consent alors à la respiration.

Face à l' urgence, il faut donc se réapproprier notre souffle, bâtir une écologie du souffle collectif. Un combat politique, éthique, poétique. Apprendre, comme dans les cultures asiatiques à regarder le monde autrement, là où brumes et brouillards ne sont plus des obstacles, mais des milliards de gouttelettes qui s' étirent comme dans un songe et deviennent la " respiration de la nature." Le tissu vivant de la planète. Il nous faut redécouvrir aussi dans nos grandes métropoles et appartements chauffés à blanc par les canicules, les vertus du courant d' air.