Répression en Iran : la diplomatie française en pleine erreur stratégique

Hirbod Dehghani-Azar est avocat et membre des collectifs « Azadi4Iran » et « Iran justice », lequel documente les crimes commis par la République islamique d’Iran.

Emmanuel Razavi est Grand reporter. Diplômé de sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient, il s’est fait remarquer pour ses scoops au sein de l’Organisation islamiste des Frères Musulmans (pour Arte et le Figaro Magazine), chez les talibans (pour Paris Match) ou avec les combattants d’al Qaida (M6). Auteur du roman « les Exilés, une chronique iranienne » il a réalisé plusieurs reportages sur les mouvements de l’opposition iranienne pour la télévision et la presse magazine. Dernier ouvrage paru : Grands reporters, confessions au cœur des conflits (éditions Amphora 2021) .

L’Iran vit l’une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine.

Chaque jour, le régime des Mollahs procède à des arrestations arbitraires. Ses sicaires pratiquent la ségrégation des populations, l’apartheid de genre, les enlèvements, la torture, le viol et les exécutions sommaires, semant la terreur en tous points du pays.

Pourtant, au nom de la diplomatie, certains parlementaires et hauts fonctionnaires français veulent croire qu’il est encore possible de négocier avec les représentants de la République islamique, qu’il serait même possible d’envisager une transition avec certains d’entre eux.

Cela, alors que les Iraniens, dans leur immense majorité disent ne plus vouloir du pouvoir religieux, qu’il fût représenté par des conservateurs ou des « réformateurs ».

Rappelons que ces gens-là, sans exception, ont du sang sur les mains. Depuis 43 ans, s’inspirant de la doctrine funeste des Fedayin-é-islam - branche iranienne des Frères Musulmans – ils ont en effet participé à l’instauration d’un régime tyrannique qui a systématisé la violence d’État, les crimes contre l’Humanité et le terrorisme.

Ainsi, il ne faut pas tomber dans le piège du double discours tendu par le régime de Téhéran, lequel consiste à répandre la terreur d’un côté, tout en faisant croire de l’autre que des réformes sont possibles. Car des réformes, les Mollahs n’en ont jamais réalisé.

Il existe aujourd’hui suffisamment de forces à l’œuvre, au sein des oppositions iraniennes qui s’organisent et se parlent, pour cesser de dialoguer avec ceux qui ont soutenu ou cautionné la République islamique.

Celles-ci sont constituées de républicains de gauche ou de droite, de monarchistes constitutionnalistes ou tout simplement de personnalités apolitiques qui rêvent d’un Iran libre et laïc, et qui ont la capacité de le construire.

Bien sûr, nous ne sommes pas sans ignorer que des questions graves se posent : notamment celle du nucléaire iranien, ou encore celle concernant les ressortissants Français retenus dans les geôles iraniennes.

Malheureusement, il serait vain de croire que composer avec les Mollahs peut conduire à quelque issue favorable, dans un cas comme dans l’autre. En effet, ces derniers ne comprennent que la fermeté diplomatique.

Il est par ailleurs temps de prendre conscience que leur régime est à bout de souffle, et que le point de bascule est proche ; que le peuple iranien ne cesse enfin de répéter l’illégitimité des Mollahs qui massacrent sa jeunesse.

La France doit soutenir les forces qui incarnent la promesse d’un Iran libre

Alors que la République islamique se fracture et pourrait bien vaciller, les Iraniens de l’intérieur et de l’extérieur attendent que La France et la communauté internationale soutiennent les forces nouvelles qui sont à l’œuvre. Car elles incarnent la promesse d’un Iran libre, gage de stabilité pour le Moyen-Orient et le monde.

Bien sûr, la révolution qui se joue en Iran ne ressemble à aucune autre et depuis Paris, elle n’est pas toujours simple à appréhender.

Mais sa forme, inédite, comme le pacifisme de ceux qui la portent, sont la preuve qu’une nouvelle ère est déjà en place.

La France a tout à gagner à les soutenir, et à isoler tous ceux qui ont cautionné par le passé, d’une manière ou d’une autre, la République islamique.