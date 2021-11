Renaud Muselier est allé voir si l'herbe était plus verte du côté de chez Macron 

Renaud Muselier, le président de la région PACA, a annoncé qu'il quittait le parti Les Républicains.

Un être nous manque et rien n'est dépeuplé !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les états d'âme du président de la région PACA sont troublants et pathétiques. Lors des élections pour la présidence de l'Association des maires de France, il avait voté pour le rival de David Lisnard, pourtant membre du même parti que lui, il aurait pu s'abstenir. Que nenni ! Renaud Muselier est un être entier qui ne s'accommode pas de nuances.

Pour confirmer son ancrage, il avait dit que si Eric Ciotti était choisi comme candidat des Républicains, il quitterait le parti. Une déclaration mâle et virile. Mais Muselier, généreux et magnanime a offert une dernière chance aux Républicains. Il a annoncé son soutien à Xavier Bertrand.

Ce dernier l'a éconduit sans ménagement jugeant ses propos sur Lisnard et Ciotti "inacceptables". Ainsi bafoué, piétiné et martyrisé, Renaud Muselier a décidé de claquer la porte des Républicains. il ira, c'est plus que vraisemblable, faire allégeance au locataire de l'Elysée qui ne refuse aucun soupirant.

En ce pénible jour du départ de Muselier, une autre nouvelle est venue assombrir l'horizon : Caroline de Haas a quitté la présidence d'"Osez le Féminisme". Désolation et tristesse. Qui se battra dorénavant contre la domination masculine ? Qui luttera pour l'écriture inclusive ? Caroline et Renaud feraient un beau couple.

