"Sortir de l'islamisme"

Razika Adnani : « Voilà pourquoi la distinction faite entre islam et islamisme s’inscrit en réalité parfaitement dans l’objectif du discours des islamistes »

Pour faire face à l’islamisme, il faut le connaître, le diagnostiquer, et c’est ce que l’école française, qui s’est répandue dans le monde anglo-saxon, n’a pas su faire en coupant l’islamisme de ses origines théologiques et historiques. Razika Adnani, philosophe, spécialiste de l'islam, du monde arabe et du Maghreb, vient de publier « Sortir de l’islamisme » aux éditions ‎ Erick Bonnier.