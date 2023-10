"Quinze rounds" de Richard Bohringer

(Le mot de Romane Bohringer )

« Je relis ton dernier livre QUNIZE ROUNDS"

(…)

Quel homme tu es.

Quelle vie tu as eu.

Comme j’ai de la chance que tu sois mon pèreAu fil des pages, je te découvre encore.

(…)

Tu me manques. Alors on va faire ça.

On va remonter sur scène.

Ensemble.

Enfin pas tout à fait ensemble.

Moi je vais t’accompagner. Te regarder. Me délecter.

Au théâtre de l’Atelier, ce lieu si émouvant pour nous, puisque nous y avons joué ensemble il y a quelques années. »