MÉMOIRE

Qui veut vraiment connaître son risque d’Alzheimer ?

Une nouvelle étude révèle que près de 40 % des seniors américains refusent de connaître leur risque de développer la maladie d’Alzheimer, malgré une précision prédictive de plus de 80 %. Si ces tests suscitent l’espoir d’un diagnostic précoce, ils soulèvent aussi d’importants dilemmes éthiques : faut-il dévoiler une information qui peut bouleverser sans offrir de solution ? Alors que les traitements restent limités, la science avance plus vite que les réponses médicales et humaines à apporter aux patients potentiels.